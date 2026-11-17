Das verstorbene Rennpferd So You Are wurde auf einer Mülldeponie bei Sydney entdeckt. Die Klinik REC Equine Specialists übernimmt die Verantwortung und kündigt Konsequenzen an.

Der australische Rennsport ist bestürzt über den Fund des toten Pferdes So You Are auf einer Abfalldeponie. Die Leiche des prestigeträchtigen Melbourne-Cup-Teilnehmers wurde in Lucas Heights, rund 35 Kilometer von Sydney entfernt, in einer Müllmulde entdeckt. Dieser eklatante Verstoß gegen die ethischen Standards der Branche hat in Australien für Empörung gesorgt und wirft ein negatives Licht auf die Nachsorge von Sportpferden nach ihrer Karriere oder ihrem Tod.

Entdeckung durch Augenzeugen vor Ort

Das schockierende Video, das Aufnahmen der in Müllbergen liegenden Kadaver zeigt, wurde vom Australier Gregg Jowett veröffentlicht. Jowett beschreibt seine Reaktion auf den Fund als zutiefst erschüttert und betont, dass das Ablegen eines Pferdekörpers im Abfall nicht dem Normalzustand entspricht. Er hinterfragt in sozialen Medien öffentlich, ob eine derartige Entsorgung gesetzlich überhaupt zulässig ist und äußert seine Verärgerung darüber, dass Verantwortliche der Deponie den Vorfall scheinbar als alltäglich darzustellen.

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Aufgrund der charakteristischen Fellzeichnungen konnte früh bestätigt werden, dass es sich tatsächlich um das Wallach So You Are handelt. Das Tier war im Alter von fünf Jahren am 3. November beim renommierten Melbourne Cup an den Start gegangen und hatte den achten Platz belegt. Nach einem schweren Kolikleideten zwei Wochen nach dem Rennen wurde es in die spezialisierte Tierklinik REC Equine Specialists in Sydney gebracht, wo eine notfallmedizinische Behandlung trotz aller Bemühungen erfolglos blieb.

Verantwortung der Klinik REC Equine Specialists

Die Klinik REC Equine Specialists hat sich offiziell zu den Vorfällen geäußert und die Identität des gefundenen Tieres bestätigt. Man räumt ein, dass So You Are nach seinem Tod von einem beauftragten Dienstleister zu einer zugelassenen Deponie transportiert wurde. Obwohl Deponien für eingeschläferte Tiere aufgrund der bei der Tötung verwendeten Medikamente oft als prioritäre Entsorgungsstelle gelten, war die Beerdigung des Pferdes dort zeitnah und mit der gebotenen Würde durchzuführen. Die Klinik nimmt die volle Verantwortung für die Wahl dieses Dienstleisters auf sich und hat sich bei den Besitzern sowie der Rennsportgemeinschaft entschuldigt.

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Als direkte Konsequenz aus dem Skandal hat die Klinik angekündigt, den bisherigen Dienstleister nicht mehr zu beauftragen. Es wird intensiv an der Überprüfung und Verbesserung der internen Abläufe rund um die Behandlung verstorbener Tiere gearbeitet. Bjorn Baker, ein betroffener Stakeholder, betonte öffentlich, dass das Pferd sehr geliebt war und es verdient hätte, nach dem Tod respektvoll behandelt zu werden, anstatt als Abfall auf einer Müllhalde zu landen.

Reaktion der Behörden und neue Standards

Auch die australische Rennsportbehörde Racing NSW hat auf die öffentlichen Vorwürfe reagiert. In einer offiziellen Stellungnahme wurde klargestellt, dass So You Are zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bilder auf seine eigentliche Beerdigung gewartet habe. Die Behörde erkennt an, dass die aktuelle Praxis der Entsorgung in Frage gestellt werden muss, um das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Tierhalter in den professionellen Umgang mit den Tieren wiederherzustellen.

Der interimistische Chef von Racing NSW arbeitet derzeit an der Entwicklung neuer, strengerer Standards für die Branche. Diese Richtlinien sollen sicherstellen, dass alle Tiere, unabhängig von ihrem Status oder ihrer Bedeutung, auch nach ihrem Tod mit dem notwendigen Respekt und der Würde behandelt werden. Die Vorfälle rund um So You Are könnten somit nachhaltige Konsequenzen für die gesamte australische Pferdesportindustrie haben und zu einer grundlegenden Revision der Protokolle führen.

Der Melbourne Cup gilt als gesellschaftliches Großereignis in Australien und lockt jedes Jahr Tausende Besucher auf die Rennbahn in Flemington. Neben dem sportlichen Wettkampf stehen auch kulturelle Aspekte wie Auftritte von Stars wie Robbie Williams im Fokus. Doch der traurige Fund eines seiner berühmtesten Teilnehmer auf einer Deponie hat den Fokus nun auf die moralische Verantwortung der Beteiligten gelenkt. Die Branche steht nun vor der Herausforderung, ihre Praktiken radikal zu überdenken, um ähnliche Vorfälle in Zukunft ausschließen zu können.