Zwei Tage vor dem Release von 'Wonderful Dream' verunglückte Melanie Thornton tödlich. Heute ist ihr Song ein Weihnachtsklassiker in den Charts.

Die US-amerikanische Sängerin Melanie Thornton starb im Jahr 2001 bei einem Flugzeugabsturz nahe Bassersdorf im Kanton Zürich. Der tödliche Unfall ereignete sich genau zwei Tage vor der geplanten Veröffentlichung ihres Liedes Wonderful Dream Holidays Are Coming. Dieser Song entwickelte sich in der Folgezeit zu einem modernen Weihnachtsklassiker und erreichte internationale Bekanntheit. Thornton selbst erlebte den enormen kommerziellen Erfolg ihres Werks jedoch nicht mehr, da sie bei dem Unglück den Tod fand.

Dramatisches Ende am 24. November 2001

Am 24. November 2001 stieg Melanie Thornton im Berliner Flughafen Tegel in die Crossair-Maschine des Fluges 3597 ein. Ihr Ziel war die Rückkehr in die Schweiz, um dort anstehende Werbeauftritte und Termine wahrzunehmen. Die Maschine startete jedoch viel zu früh und weit vor der Landebahn in einen kritischen Sinkflug. Als die Piloten im letzten Moment versuchten, durchzustarten, war es bereits zu spät.

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Das ausgefahrene Fahrwerk der Maschine streifte Bäume bei Bassersdorf, bevor der Jumbojet Sekunden später auf dem Boden aufschlug und in zwei Teile zerbrach. Bei diesem Unfall kamen 24 Menschen ums Leben, während neun Passagiere das Unglück überlebten. Ermittler stellten im späteren Unfallabschlussbericht eine Übermüdung des Piloten als Ursache für die Katastrophe fest.

Wirtschaftliche Nutzung trotz Tragödie

Trotz des tragischen Unglücks beschloss die verantwortliche Werbekampagne, den Song von Melanie Thornton weiterhin zu verwenden. Der Song kam kurz nach den verheerenden Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York und Washington auf den Markt. Die melancholischen Texte und die enthaltene Friedensbotschaft fanden dabei viel Resonanz bei der Öffentlichkeit und trugen zur Bekanntheit bei.

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Die Sängerin hatte im Vorfeld ihrer Europa-Tournee für die Werbekampagne bereits von ihren persönlichen Weihnachtsplänen erzählt. Sie wollte nach den abgeschlossenen Werbeauftritten zum Fest zu ihrer Familie nach Atlanta fliegen. Dieser Kontrast zwischen ihrer Vorfreude und dem tatsächlichen Ausgang des Fluges prägt bis heute die Rezeption ihrer letzten Werke.

Lange Chartpräsenz und historische Einordnung

Der Titel Wonderful Dream Holidays Are Coming gehört mit seinem festlichen Glockenklingeln am Anfang zu den modernen Weihnachtsklassikern. Bis Mitte November 2026 hatte der Song bereits 78 Wochen in den Schweizer Charts verbracht. Zuletzt stand er am 28. Dezember 2025 auf Platz 22 der Schweizer Single-Hitparade.

Im Vergleich zu anderen Weihnachts-Hits ist diese Chartpräsenz bemerkenswert, aber nicht die längste. Das Lied Last Christmas von Wham! ist fast 20 Jahre länger auf dem Markt und kam bis Mitte November 2026 auf 138 Wochen Chartpräsenz. Mariah Careys All I Want for Christmas Is You aus dem Jahr 1994 verzeichnete zu dem Zeitpunkt 106 Wochen in den Charts. Melanies Tod markiert somit einen traurigen Wendepunkt in ihrer Karriere, die ihren Song zum festen Bestandteil der Weihnachtszeit machte.