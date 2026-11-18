Die Schweizer Skirennläuferin Mélanie Meillard fällt nach einem Kreuzbandriss für die gesamte Saison und damit auch für die Heim-WM 2025 aus. Die 28-Jährige plant jedoch hartnäckig ihr Comeback.

Mélanie Meillard hat einen herben Rückschlag in ihrer Karriere hinnehmen müssen. Die 28-jährige Schweizerin aus dem Wallis verpasst aufgrund eines schweren Kreuzbandriss es die komplette aktuelle Wettkampfsaison. Dieser Ausfall bedeutet für die Athletin den verpassten Start bei der heimischen Snowboard-Weltmeisterschaft 2025 in Crans-Montana.

Schicksalsschlag vor der Heim-WM

Die Nachricht trifft die Skirennläuferin besonders hart, da die Weltmeisterschaften in ihrem Heimatland stattfinden würden. Im Interview mit der Zeitung "Nouvelliste" thematisiert Meillard ihre Enttäuschung über die Situation offen. Sie stellt die Frage, warum sie mit solchen Unfällen konfrontiert wird, zeigt sich aber dennoch nicht brechen zu lassen. Der Ausfall ist umso schmerzhafter, da sie gerade in der Phase war, in der sie ihre beste Form erreicht hatte.

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Absage keine Karriereende-Bedeutung

Trotz dieses erneuten Schicksalsschlags verlässt Meillard den Profisport nicht. In den vergangenen drei Jahren konnte sie insgesamt zehnmal die Top 10 eines Weltcuprennens erreichen. Diese Bestleistungen zeigen ihr, welches Niveau sie wieder erreichen kann. Sie kündigt daher an, mit aller Kraft für ihr Comeback zu kämpfen und sich nicht von der Verletzung entmutigen zu lassen.

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Rare Erbkrankheit als Herausforderung

Meillard leidet an einer sehr seltenen Erbkrankheit, von der weltweit schätzungsweise nur etwa 1000 Menschen betroffen sind. Dies macht ihre Regeneration und Verletzungsanfälligkeit zu einem besonderen Faktor in ihrer Karriere. Im Gegensatz zu vielen anderen Profisportlerinnen, deren Sportarten oft besser bezahlt sind und finanzielle Sicherheit bis ins Alter bieten, steht sie vor einer ähnlichen Unsicherheit, muss aber trotz der seltenen Erkrankung an ihren Ambitionen festhalten.

Ausblick auf Rehabilitation und Ziele

Die Zukunft für die 28-Jährige ist nun von der physikalischen Therapie und der Rehabilitation geprägt. Sie setzt darauf, das Niveau, das sie in den Top-10-Platzierungen demonstriert hat, wieder zu erreichen. Die Unterstützung durch Fans und den Sportverband bleibt in dieser Phase entscheidend. Meillard nutzt die Zeit der Zwangspause, um mental stark zu bleiben und sich auf die nächste Saison vorzubereiten.