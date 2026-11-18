Die Schweizer Alpinskifahrerin Mélanie Meillard muss ihre Saison vorzeitig beenden. Ein Kreuzbandriss und Meniskusschäden verhindern die Teilnahme an der Heim-WM.

Die Schweizer Skirennfahrerin Mélanie Meillard muss ihre aktuelle Wettkampfsaison vorzeitig beenden. Die 28-jährige Athletin aus der Romandie erlitt letzte Woche während eines Trainingsläufers in Levi eine schwere Knieverletzung. Diese Diagnose beendet nicht nur ihre laufenden Weltcup-Einsätze, sondern auch die Hoffnung auf eine Teilnahme an der anstehenden Heim-Weltmeisterschaft.

Schwere Diagnose nach Sturz in Levi

Mélanie Meillard litt unter einem kompletten Kreuzbandriss im rechten Knie. Zusätzlich wurden Schäden an beiden Menisken diagnostiziert. Der Unfall ereignete sich, als sie bei der Fahrt auf einer vereisten Piste stürzte. Sie beschrieb das Erlebnis als unkontrollierten Rutsch bergab, bei dem sie den Sturz unmittelbar als schwerwiegend erkannte. Der enorme Druck im Gelenk ließ sie verstehen, dass ihre Saison zu Ende war, noch bevor die medizinische Bestätigung vorlag.

Also read Mikrofon aus! Melanie Winiger verliert ihren Radiojob

Die Technische Angestellte gab an, dass ihr in diesem Moment über 150'000 Gedanken durch den Kopf schossen. Die emotionale Wucht des Sturzes war für sie teilweise schwerer zu verdauen als die spätere ärztliche Diagnose. Der frühere Winter war für die Fahrerin jedoch sehr erfolgreich verlaufen. Sie fuhr achtmal unter die ersten Zehn im Weltcup und hatte das Gefühl, wieder auf ihr altes Top-Niveau zurückgekehrt zu sein, als der Unfall passierte.

Neue Verletzung im Kontext der Heim-WM

Der Zeitpunkt der Verletzung ist für Mélanie Meillard besonders bitter, da die Saison mit einer Weltmeisterschaft im Heimatland kulminieren sollte. Sie bezeichnet die Situation als große Enttäuschung. Während sie hofft, in zukünftigen Weltcup-Rennen wieder an den Start gehen zu können, ist klar, dass die Heim-Weltmeisterschaft nicht mehr zwei Jahre auf sich warten lässt. Die Gelegenheit, auf heimischen Pisten zu starten, ist somit verpasst.

Advertisement

Die 28-Jährige vergleicht die aktuelle Verletzung mit ihrem ersten Kreuzbandriss im Jahr 2018. Damals musste sie einen Riss im linken Knie überwinden. Im Gegensatz zu damals kennt sie nun den medizinischen und physiotherapeutischen Weg zurück ins Training. Meillard betont, dass sie den Prozess des Wiederaufbaus genau kennt und weiß, welche Schritte sie unternehmen muss.

Mangelnde Akzeptanz trotz Erfahrung

Trotz der vorherigen Erfahrung fällt es Mélanie Meillard schwer, die aktuelle Situation zu akzeptieren. Sie beteuert, hart an ihrer Rückkehr auf das höchste Niveau gearbeitet zu haben. Der Verlust dieses Fortschritts kurz vor dem Ziel empfindet sie als besonders frustrierend. In einem Interview mit der Walliser Zeitung Le Nouvelliste drückte sie ihre Enttäuschung aus. Sie fragte sich, warum man sie nie in Ruhe lassen wolle, obwohl sie gerade die Form gefunden hatte.

Sie gibt zu, nicht jeden Tag eine positive Stimmung zu zeigen. Dennoch ist sie entschlossen, das Beste aus der Situation zu machen. Ein Rücktritt ist für sie keine Option. Sie versicherte, dass sie sicher nicht daran gedacht habe aufzuhören. Ihr Fokus liegt nun darauf, so stark wie möglich aus der Verletzung hervorzugehen.

Unterstützung durch Umfeld und Ausblick

Mélanie Meillard dankt ihrer Familie, ihren Trainern und den Teamkolleginnen für die gebotene Solidarität. Diese Unterstützung hilft ihr, durch die schwierige Phase zu kommen. Die Skirennfahrerin will darum kämpfen, vollständig gesund zu werden. Sie plant aktiv an ihrer Rückkehr in den Weltcup-Modus und wird ihre Zeit für die Rehabilitation nutzen, um die notwendige Stabilität im Knie wiederherzustellen.