Meisterträume in Thun: Public Viewing in der Stockhorn-Arena

Der FC Thun hat die Chance, Meister zu werden, wenn Sion in St. Gallen punktet. Tausende Fans verfolgen das Spiel gemeinsam in der Stockhorn-Arena, wo eine einzigartige Atmosphäre herrscht. Trotz anfänglicher Euphorie und eines Tores von Matoshi bleibt die Spannung hoch, da ein Unentschieden nicht ausreicht, um den Meistertitel zu sichern.

Es ist Sonntag und der FC Thun steht erneut vor der Möglichkeit, in der Stockhorn-Arena zum Meister gekrönt zu werden – allerdings nur, wenn Sion in St. Gallen punktet.

Tausende Fans fiebern in Thun mit, und das gemeinsame Verfolgen eines Fussballspiels auf der Grossbildleinwand hat sich zur beliebtesten Freizeitbeschäftigung und Familienaktivität in der Stadt entwickelt. Die Stockhorn-Arena ist heute deutlich besser besucht als bei früheren, wichtigen Meisterschaftsspielen des FC Thun. Vor anderthalb Jahren, als der FC Thun noch in der zweithöchsten Schweizer Liga spielte, war das öffentliche Interesse weitaus geringer. Heute wird Vizecaptain Leonardo Bertone sogar dann von den Medien belagert, wenn das Team nicht aktiv spielt.

Bereits zum dritten Mal innerhalb von acht Tagen versammeln sich Tausende in der Stockhorn-Arena, obwohl kein professionelles Fussballspiel auf dem Rasen stattfindet. Die Spannung ist gross, denn die Devise lautet: Sion muss in St. Gallen punkten, um Thuns lang ersehnten Meistertitel zu ermöglichen. Das Team und der Staff verfolgen das Spiel gemeinsam mit ihren Familien in einer VIP-Lounge. Die Tribünen der Heimfans und die Gegentribüne sind geöffnet, und die Fans strömen langsam herein.

Einige nutzen die Gelegenheit, vor dem Spiel auf dem Flohmarkt vor dem Stadion ein Schnäppchen zu machen. Ein ungewohnter Anblick: Während im Stadion die Übertragung des Spiels St. Gallen-Sion verfolgt wird, findet auf der Esplanade der monatliche Flohmarkt statt. Für alle, die zu aufgeregt zum Schlafen sind oder keine Lust auf ein Buch haben, wird der Podcast «Dritte Halbzeit» empfohlen, um den Abend entspannt ausklingen zu lassen.

Die Stockhorn-Arena und die Beizen in der Thuner Innenstadt sind gut besucht, doch nach dem Abpfiff wird es ruhiger, da viele Fans sich auf den Heimweg machen. Der FC Thun ist noch nicht Schweizer Meister. Obwohl alles für einen Triumph bereitstand – 2000 Fans in Basel und rund 5000 in der Stockhorn-Arena – blieb am Ende nur Frustration.

Die Stimmung in der Arena ist angespannt, nachdem Salah ein Tor für die gegnerische Mannschaft erzielt hat, was die Hoffnung der Fans dämpft. Trotz einer roten Karte gegen den Thuner Fehr bleiben die Fans optimistisch und hoffen auf ein spätes Tor. Das Tor von Valmir Matoshi in der ersten Halbzeit reicht jedoch nicht aus. Es wird mehr als ein 1:1-Unentschieden benötigt, um die Nacht in Thun zu einem Fest zu machen.

Die Fans in Basel drängen auf den entscheidenden Treffer, während die Thuner Fans in der Arena mit Szenenapplaus die guten Aktionen ihrer Mannschaft unterstützen. Die Zahl der Besucher in der Stockhorn-Arena wird auf 5000 geschätzt, und es wird erwartet, dass die Fans nach einem möglichen Sieg auf dem Rathausplatz feiern werden. Die Spannung bleibt hoch, und es fehlen noch 45 Minuten – und vor allem ein Tor





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Thun Meisterschaft Stockhorn-Arena Public Viewing Fussball Sion St. Gallen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verletzungsschock beim FC Thun: Montolio reisst sich das KreuzbandNach der verletzungsbedingten Auswechslung beim FC Thun herrscht bittere Gewissheit: Verteidiger Genis Montolio hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Read more »

Pflege-«Arena»: GLP-Hässig und SVP-Wyssmann in der ArenaFünf Jahre nach dem deutlichen Ja zur Pflegeinitiative stutzt der Nationalrat die Vorlage zusammen. In der «Arena» von SRF wird ausgerechnet am Tag der Arbeit darüber diskutiert.

Read more »

So plant der FC Thun jetzt die grosse MeisterpartyAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

FC Thun vor dem Meistertitel – Live-Berichterstattung vom Spiel gegen BaselDer FC Thun kann heute Meister werden, wenn er beim FC Basel gewinnt. Die Aufstellungen sind bekannt und das Spiel beginnt in Kürze. Shaqiri fehlt beim FC Basel.

Read more »

Verwandelt der FC Thun in Basel seinen zweiten Meisterball?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

FC Thun vor historischem Meistertitel: Fans strömen in die Stockhorn-ArenaDer FC Thun hat die Chance, erstmals in seiner Vereinsgeschichte die Schweizer Meisterschaft zu gewinnen. Die Fans feiern die Mannschaft mit großem Enthusiasmus in der Stockhorn-Arena und beim Public Viewing.

Read more »