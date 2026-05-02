Meisterfeier in Freiburg: Über 80.000 Fans feiern HC Fribourg-Gottéron

Nach dem Gewinn des Schweizer Meistertitels strömten über 80.000 Menschen in die Kantonshauptstadt Freiburg, um den HC Fribourg-Gottéron zu feiern. Die Feierlichkeiten verliefen trotz einiger kleinerer Zwischenfälle friedlich und wurden von einem umfangreichen Sicherheitsdispositiv begleitet.

Ein überwältigender Jubel erfüllte die Kantonshauptstadt Freiburg am vergangenen Samstag, als über 80.000 Menschen zusammenkamen, um den historischen Gewinn des Schweizer Meistertitels durch den HC Fribourg-Gottéron zu feiern.

Die Feierlichkeiten, die von einer ausgesprochen festlichen und friedlichen Atmosphäre geprägt waren, verliefen im Großen und Ganzen ohne nennenswerte Zwischenfälle. Die Ereignisse kulminierten in einer beeindruckenden Demonstration der Verbundenheit der Fans und der Bevölkerung mit ihrem Eishockeyteam. Die Vorbereitungen für diesen Tag waren umfangreich und umfassten ein massives Sicherheitskonzept, das von verschiedenen Behörden und Organisationen gemeinsam umgesetzt wurde.

Die Freude über den Meistertitel war spürbar und manifestierte sich in einem Meer aus Farben und Gesängen, die durch die Straßen der Stadt hallten. Die Organisatoren hatten Vorkehrungen getroffen, um den Ansturm der Fans zu bewältigen und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Trotz der hohen Besucherzahlen und der ausgelassenen Stimmung blieb die Situation kontrolliert und übersichtlich. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Sicherheitskräften und den Organisatoren funktionierte reibungslos, was maßgeblich zum positiven Verlauf der Feierlichkeiten beitrug.

Die Feierlichkeiten waren nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch ein Ausdruck der regionalen Identität und des Gemeinschaftsgefühls. Der HC Fribourg-Gottéron hat mit seinem Erfolg die Stadt und die Region in einen Ausnahmezustand der Freude versetzt. Die Menschen feierten bis in die frühen Morgenstunden und genossen die einzigartige Atmosphäre. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten war zweifellos die Parade der Spieler des HC Fribourg-Gottéron, die kurz vor 16:00 Uhr am Samstag, dem 2.

Mai 2026, von der Universität Miséricorde zum Fair-Play-Platz vor der BCF ARENA führte. Diese Parade wurde von einem umfangreichen Sicherheitsdispositiv begleitet, das von der Kantonspolizei Freiburg in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr des Bataillons Saane, der Ortspolizei der Stadt Freiburg, Agenten der ACoPol, den Sanitätsdiensten, den TPF (Freiburger Verkehrsbetriebe) und dem Sicherheitsdienst des Clubs gebildet wurde. Die Koordination der verschiedenen Einheiten war vorbildlich und trug dazu bei, dass die Parade sicher und reibungslos verlief.

Trotz der festen Verbote wurden während der Feierlichkeiten pyrotechnische Gegenstände gezündet. Die Ordnungskräfte reagierten umgehend und konnten mehrere Personen identifizieren, die für die Zündung der Gegenstände verantwortlich waren. Das beschlagnahmte Material wurde sichergestellt und der Sachverhalt der zuständigen Behörde gemeldet. Die Kantonspolizei betonte, dass die Zündung pyrotechnischer Gegenstände eine Gefahr für die Sicherheit der Menschen darstellt und rechtliche Konsequenzen haben kann.

Dennoch wurde die Situation schnell unter Kontrolle gebracht und die Feierlichkeiten konnten fortgesetzt werden. Insgesamt wurden 17 Personen von den Sanitätsdiensten wegen leichter Verletzungen oder Unwohlseins behandelt. Die medizinische Versorgung war jederzeit gewährleistet und die Sanitätsdienste leisteten hervorragende Arbeit. Die schnelle Reaktion der Sanitätsdienste trug dazu bei, dass Verletzungen minimiert und die Gesundheit der Feiernden geschützt wurde.

Die Kantonspolizei Freiburg bedankte sich ausdrücklich bei allen Beteiligten, insbesondere beim HC Fribourg-Gottéron und den verschiedenen Partnerbehörden, für die hervorragende Zusammenarbeit, die maßgeblich zum reibungslosen Ablauf dieses historischen Tages beigetragen hat. Die Feierlichkeiten auf dem Stadiongelände dauerten bis in die frühen Morgenstunden an, gegen 3:00 Uhr endeten sie schließlich. Das Sicherheits- und Rettungsdispositiv blieb während der gesamten Veranstaltung aktiv und wurde kontinuierlich an die aktuelle Situation angepasst.

Die Kantonspolizei lobte das Verhalten der Freiburger Bevölkerung, die durch ihre Kooperation und ihr verantwortungsbewusstes Verhalten zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen hat. Die Menschen zeigten eine große Disziplin und respektierten die Anweisungen der Sicherheitskräfte. Dies erleichterte die Arbeit der Polizei und trug dazu bei, dass die Feierlichkeiten friedlich verliefen. Die Kantonspolizei betonte, dass die Sicherheit der Bevölkerung stets oberste Priorität hat und dass sie auch in Zukunft alles daran setzen wird, Veranstaltungen dieser Art sicher und reibungslos zu gestalten.

Abschließend wurde noch auf die Sponsoren LDL-Security GmbH und Hotel Krebs hingewiesen, die mit ihrer Unterstützung zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Die Feierlichkeiten des HC Fribourg-Gottéron werden in die Geschichte der Stadt Freiburg eingehen und als ein Beispiel für ein gelungenes Gemeinschaftsereignis in Erinnerung bleiben





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