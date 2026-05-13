Meisterfeier des FC Thuns in Thun: Verkehrseinschränkungen und Marschroute

Die Meisterfeier des FC Thuns findet am Freitag, 15. Mai 2026, in Thun statt. Wegen des Besucherandrangs ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Es wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, um die Marschroute und die Sperrungen zu umgehen. Die Verkehrssperre gilt von Freitag, 15. Mai 2026, ab 11.00 Uhr bis Samstag, 16. Mai 2026, 6.00 Uhr. Für den motorisierten Individualverkehr und den öffentlichen Verkehr wird das obere Bälliz gesperrt sein. Weitere Informationen auf den Webseiten der Stadt Thun, der STI und des FC Thun.

Die Meisterfeier des FC Thuns findet am Freitag, 15. Mai 2026, in Thun statt. Wegen des Besucherandrangs ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Es wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, um die Marschroute und die Sperrungen zu umgehen.

Die Verkehrssperre gilt von Freitag, 15. Mai 2026, ab 11.00 Uhr bis Samstag, 16. Mai 2026, 6.00 Uhr. Für den motorisierten Individualverkehr und den öffentlichen Verkehr wird das obere Bälliz gesperrt sein.

Weitere Informationen auf den Webseiten der Stadt Thun, der STI und des FC Thun





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