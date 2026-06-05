Mehrtti‑Paar erstmals gemeinsam zu Konfrontationsbefragung im Brandfall Le Constellation geladen

Jacques und Jessica Moretti, Eigentümer der Bar Le Constellation, wurden am Freitag im EnergiePolis‑Campus in Sitten gleichzeitig von einem Staatsanwältinnen‑Pool vernommen. Anwälte kritisieren die späte Terminierung und warnen vor Absprachen, während die Justiz die Ermittlungen zum verheerenden Brand fortsetzt.

Am Freitag trafen Jacques und Jessica Moretti, die Miteigentümer der bekannten Bar Le Constellation in Crans-Montana, gemeinsam zum ersten Mal zu einer Konfrontationsbefragung vor dem Staatsanwältinnen-Pool, der den Brand des Clubs untersucht.

Der Termin war für den frühen Morgen angesetzt; das Paar erschien gegen 8 Uhr im EnergiePolis‑Campus in Sitten, eingereiht im selben Wagen. Die beiden wurden von einer Reihe von Sicherheitskräften empfangen: Absperrgitter, Banner der Walliser Kantonspolizei und etwa zehn Polizisten, die bereits im Vorfeld des Termins das Universitätsgebäude umstellten. Die Atmosphäre war von hoher Spannung geprägt, da der Brand des Vorjahres - bei dem mehrere Gäste und Angestellte verletzt wurden - weiterhin hohe mediale Aufmerksamkeit erfährt.

Die Staatsanwältinnen stellten den Moretti‑Ehepartnern ein umfangreiches Vernehmungsprotokoll vor, das sowohl finanzielle Details des Unternehmens, betriebliche Abläufe als auch mögliche Versäumnisse in Bezug auf Brandschutzmaßnahmen umfassen sollte. Die Ankunft des Paares zog sofort kritische Stimmen von mehreren Verteidigern nach sich. Die Anwälte der Morettis äußerten Bedenken über die späte Durchführung einer Konfrontationsbefragung, die bereits mehrere Monate nach dem Vorfall angesetzt wurde.

Sie warnten ausdrücklich vor dem Risiko, dass die gleichzeitige Befragung beider Partner zu stillschweigenden Absprachen führen könnte, die den Ermittlungsprozess verfälschen. In ihren Stellungnahmen betonten die Rechtsvertreter, dass die Möglichkeit, einheitliche Antworten zu koordinieren, den Grundprinzipien eines fairen Verfahrens zuwiderliefe. Gleichzeitig forderten sie mehr Transparenz hinsichtlich der konkreten Gründe für die Terminwahl und die schutzrechtlichen Vorgaben, die bei einer solchen Befragung zu beachten seien.

Die Staatsanwaltschaft wies darauf hin, dass die Konfrontationsbefragung ein bewährtes Instrument sei, um widersprüchliche Aussagen aufzudecken und die Glaubwürdigkeit der jeweiligen Aussagen zu prüfen. Der Fall Le Constellation bleibt ein Brennpunkt der öffentlichen Debatte über Sicherheit in der Gastronomie, insbesondere in touristisch stark frequentierten Regionen der Schweiz. Neben den strafrechtlichen Aspekten stehen Fragen zur Haftung der Eigentümer, zu ihrer Verantwortung gegenüber Gästen und zu möglichen Versäumnissen in der Umsetzung von Brandschutzvorschriften im Zentrum der Diskussion.

Während die Vernehmung der Morettis weiterläuft, erwarten Beobachter, dass das Gericht weitere Beweise zusammenstellen und gegebenenfalls zusätzliche Zeugen anhören wird, um das Ausmaß der Pflichtverletzungen zu bestimmen. Der Ausgang der Untersuchung könnte weitreichende Konsequenzen für die Betreiber von Nachtclubs haben, indem strengere Kontrollen und höhere Auflagen für Brandschutzmaßnahmen eingeführt werden. Die Ereignisse in Sitten zeigen, dass die Justiz trotz des zeitlichen Abstandes zum Brandereignis aktiv daran arbeitet, alle relevanten Fakten zu prüfen und mögliche Verantwortlichkeiten zu klären





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