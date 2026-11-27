Am 3. Dezember 2026 diskutieren Experten im Berner Bundeshaus die Herausforderungen der mehrsprachigen Rechtsanwendung. Das Institut für italienische Rechtssprache und andere Akteure beleuchten die Einheitlichkeit des Schweizer Rechts.

Am Donnerstag, dem 3. Dezember 2026, findet im Bundeshaus in Bern eine hochrangige Fachdiskussion über die Mehrsprachigkeit im schweizerischen Recht statt. Der Anlass ist öffentlich zugänglich und richtet sich an ein breites Interesse an der rechtlichen Praxis in einem sprachlich diversen Land. Politiker, Richter sowie Vertreter aus dem Tessin und Graubünden werden dabei gemeinsam über die Bedeutung der vier Landessprachen in der Gesetzesanwendung reflektieren.

Wörtliche Auslegung und einheitliches Verständnis

Die Schweizer Rechtsordnung stellt spezifische Anforderungen an die Auslegung von Normen, da die deutschen, französischen und italienischen Fassungen gesetzlicher Texte gleichermassen verbindlich sind. Im Mittelpunkt der Diskussion am 3. Dezember 2026 steht die Frage, wie weit die wörtliche Auslegung von Rechtsbegriffen in den verschiedenen Sprachen gehen darf. Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, das die objektive und einheitliche Anwendung des Rechts im gesamten Landesgebiet gewährleistet. Diese Einheitlichkeit ist entscheidend für die Rechtssicherheit und das Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz.

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Die Veranstaltung wird von Iole Fargnoli, Direktorin des neu gegründeten Instituts für italienische Rechtssprache, mitgetragen. Das Institut wurde im Jahr 2025 in Bern gegründet und ist weltweit das erste universitäre Zentrum, das sich speziell der Aufwertung, Förderung und Erforschung der italienischen Rechtssprache widmet. Fargnoli betont, dass die Veranstaltung über rein technische Aspekte hinausgeht und die kulturellen und sprachlichen Dimensionen der Rechtsanwendung in den Fokus rückt. Sie möchte ein fundiertes Bild der italienischen Rechtssprache in der Öffentlichkeit etablieren und deren Bedeutung für den gesamtschweizerischen Rechtsraum herausstellen.

Organisation durch Pro Grigioni Italiano

Die Podiumsdiskussion wird vom Verein "Pro Grigioni Italiano" veranstaltet, der sich der Stärkung der italienischen Sprache und Kultur in der Schweiz widmet. Zusammen mit dem Institut für italienische Rechtssprache lädt der Verein Parlamentarierinnen, Richterinnen und Richter sowie bedeutende Persönlichkeiten aus dem Kanton Tessin und dem Kanton Graubünden ein. Der Veranstaltungsort befindet sich im Besuchereingang des Bundeshauses auf der Bundesterrasse Südseite am Bundesplatz 3. Der Eintritt zur kostenlosen Veranstaltung ist frei, jedoch sind Anmeldungen bis zum 30. November 2026 erforderlich, um die Kapazitäten zu planen.

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Der Fokus der Diskussion liegt auf dem Gewinn der mehrsprachigen Gesetzesredaktion für die praktische Rechtsanwendung. Teilnehmer sollen diskutieren, wie rechtliche Begriffe in den unterschiedlichen Landessprachen und kulturellen Kontexten gedacht und ausgehandelt werden können. Diese interkulturelle Komponente ist ein zentraler Aspekt der rechtlichen Arbeit in der Schweiz. Durch den Austausch zwischen den Sprachregionen soll die Brücke zwischen der theoretischen Rechtssprache und der alltäglichen juristischen Praxis geschlagen werden. Dies fördert das gegenseitige Verständnis und trägt zur Lösung von Konflikten bei, die durch sprachliche Nuancen entstehen können.

Programmablauf und Referentinnen

Die Veranstaltung beginnt am 3. Dezember 2026 um 12.00 Uhr mit einem Apéro. Um 13.00 Uhr folgt die offizielle Eröffnung und Begrüssung im Kommissionszimmer 3. Zu den prominenten Gästen zählen Guscetti, Regierungspräsidentin des Kantons Tessin und Präsidentin des "Forum per l'italiano in Svizzera". Zudem sind Jon Domenic Parolini, Regierungsrat des Kantons Graubünden, sowie Maurizio Michael, Grossrat des Kantons Graubünden, anwesend. Die Debatte wird durch Experten aus der Judikative und Exekutive bereichert, darunter Christoph Hurni, Bundesrichter und Präsident der I. Zivilrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts, sowie Francesco Catenazzi, Rechtsberater des Staatsrats des Kantons Tessin.

Iole Fargnoli wird die Diskussion als Moderatorin und Expertin einbringen. Die technische Moderation übernimmt Daniele Papacella, Journalist bei RSI, der die Fragen der Zuhörenden aufgreifen wird. Die Sprache der Veranstaltung ist Italienisch, wobei die Präsentationsfolien auch auf Deutsch zur Verfügung stehen. Dies spiegelt die multilinguale Realität der Schweiz wider und ermöglicht es auch deutschsprachigen Besucherinnen, den Inhalt der Diskussion zu verfolgen. Die Veranstaltung endet planmässig um 15.00 Uhr. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, die Referentinnen und Referenten persönlich zu treffen und den Dialog fortzusetzen.

Rolle des Instituts für italienische Rechtssprache

Das Institut für italienische Rechtssprache hat eine herausragende Funktion in der Schweizer Rechtslandschaft inne. Als weltweit erstes Zentrum dieser Art widmet es sich der wissenschaftlichen Aufbereitung der italienischen Amtssprache im Recht. Da Italienisch eine der vier Amtssprachen der Schweiz ist, werden normative Texte, Prozessuale Anwendungstexte wie Urteile sowie verwaltungsrechtliche Erlasse auch in dieser Sprache verfasst. Ebenso entstehen interpretative Texte wie Monografien, Kommentare und wissenschaftliche Artikel auf Italienisch, die zur Klärung von Rechtsfragen beitragen.

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Die enge Zusammenarbeit mit der Bundeskanzlei, insbesondere der Sektion Gesetzgebung und Sprache, sowie mit dem Staatsrat des Kantons Tessin, unterstreicht die praktische Relevanz der Arbeit des Instituts. Iole Fargnoli, Gründerin und Direktorin des Instituts, erklärt in einem Interview mit dem Online-Magazin uniAKTUELL, warum die Bundesstadt Bern der ideale Standort für dieses Institut ist. Die Nähe zu den politischen und rechtlichen Institutionen der Schweiz ermöglicht einen direkten Dialog und fördert die Integration der italienischen Rechtssprache in die nationale Gesetzgebungspraxis. Dies stärkt die Stellung der italienischen Sprache im schweizerischen Rechtssystem erheblich und trägt zur Wahrung der sprachlichen Gleichberechtigung bei.