Mehrfamilienhaus in St. Gallen im Vollbrand: 19 Personen verletzt, zwei vermisst

Ein Mehrfamilienhaus in St. Gallen ist im Vollbrand geraten. Insgesamt 19 Personen wurden verletzt, sieben Personen wurden leicht und zwei Personen schwer verletzt. Zwei Personen wurden vermisst. Während der Löscharbeiten stürzte das Mehrfamilienhaus ein.

Kurz nach 3:30 Uhr meldete die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen einen Brand eines Hauses. Die ausgerückten Einsatzkräfte fanden ein Mehrfamilienhaus im Vollbrand und 19 Bewohnende.

Einige konnten das brennende Haus selbstständig verlassen, andere benötigten Hilfe. Sieben Personen wurden leicht und zwei schwer verletzt. Eine wurde mit Brandverletzungen ins Unispital Zürich geflogen, eine Rauchgasvergiftung. Die übrigen Verletzten wurden ins Spital gebracht.

Während der Löscharbeiten stürzte das Mehrfamilienhaus ein. Die Feuerwehr versucht, den Brand auf das angrenzende Gebäude zu verhindern. Im Einsatz standen rund 80 Angehörige der Feuerwehren, verschiedene Patrouillen und Fachdienste der Stadt- und Kantonspolizei St. Gallen. Die Brandursache wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen untersucht.

Der Sachschaden wird mit mehreren 100'000 Franken angegeben. Zwei Bewohnende der Liegenschaft werden noch immer vermisst





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