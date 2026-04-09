Mehrere Verletzte in Au: Polizei ermittelt nach Vorfall mit vier Personen

In Au wurden am Donnerstagnachmittag mehrere Personen verletzt aufgefunden. Die Polizei ermittelt die Hintergründe. Am Montagabend wurde zudem eine Fussgängerin von einem Auto angefahren.

Am Donnerstagnachmittag entdeckte die St.Galler Kantonspolizei in Au vier verletzte Personen im Alter von 57 bis 87 Jahren. Die Polizei betont, dass nach aktuellem Kenntnisstand keine Gefahr für die Bevölkerung besteht. Der Vorfall ereignete sich am Gässliweg, wo eine Drittperson kurz nach 14 Uhr eine verletzte Person der Notruf- und Einsatzleitzentrale meldete. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort einen 73-jährigen Mann mit unbestimmten Verletzungen.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen entdeckten sie in der Nähe eines Mehrfamilienhauses drei weitere verletzte Personen: Frauen im Alter von 57, 65 und 87 Jahren. Die 57-jährige Frau wurde eher schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 65-jährige und die 87-jährige Frau erlitten schwere Verletzungen und wurden von der Rega ins Spital geflogen. Die St.Galler Kantonspolizei gab keine Auskunft über die Art der Verletzungen, die die Personen erlitten haben. Auch zu den Beziehungen zwischen den Verletzten und ob die beiden schwer verletzten Frauen in Lebensgefahr schweben, äusserte sich die Polizei nicht. Sprecher Milo Frey betonte, dass die Bevölkerung nicht gefährdet sei. Ein Großaufgebot der Kantonspolizei war vor Ort im Einsatz. Die Hintergründe des Vorfalls und die Frage, ob ein Delikt vorliegt, werden derzeit untersucht. Neben der Kantonspolizei waren auch der Rettungsdienst mit Notarzt, die Rega und die zuständige Feuerwehr zur Patientenversorgung im Einsatz.\Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Klärung der Umstände, die zu den Verletzungen geführt haben. Die Polizei arbeitet mit Hochdruck daran, die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären und die beteiligten Personen zu identifizieren. Dabei werden verschiedene Aspekte berücksichtigt, um die genaue Ursache der Verletzungen zu ermitteln. Die Frage nach einem möglichen Delikt steht im Raum, was bedeutet, dass die Polizei untersucht, ob ein Verbrechen oder eine Straftat vorliegt. Die Öffentlichkeit wird über den Fortschritt der Ermittlungen auf dem Laufenden gehalten, sobald neue Informationen verfügbar sind. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Rettungsdiensten und der Polizei verlief reibungslos, um die bestmögliche Versorgung der Verletzten zu gewährleisten und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Der Einsatz der Rega unterstreicht die Schwere der Verletzungen und die Notwendigkeit einer schnellen medizinischen Versorgung. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungskräfte bei der Bergung der Verletzten und der Absicherung des Einsatzortes.\Unabhängig von diesem Vorfall ereignete sich am Montagabend auf der Hauptstrasse zwischen Heerbrugg und Au ein weiterer Verkehrsunfall, bei dem eine 57-jährige Fussgängerin von einem Auto angefahren wurde. Die Fussgängerin wurde eher schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dieser Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit von Verkehrssicherheitsmaßnahmen und der Sensibilisierung für die Gefahren im Straßenverkehr. Die Kantonspolizei St.Gallen hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Dies beinhaltet die Untersuchung der Unfallursache, die Befragung von Zeugen und die Analyse der beteiligten Fahrzeuge. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, besonders achtsam zu sein und die Verkehrsregeln zu beachten, um Unfälle zu vermeiden. Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer hat oberste Priorität, und die Polizei arbeitet kontinuierlich daran, die Verkehrssicherheit zu verbessern. Die beiden Vorfälle zeigen die Vielschichtigkeit der Aufgaben der Kantonspolizei und ihr Engagement für die Sicherheit der Bevölkerung





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