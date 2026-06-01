Mehrere Verkehrsdelikte im Kanton St. Gallen: Führerausweise entzogen und Unfälle unter Alkoholeinfluss

Die Kantonspolizei St. Gallen berichtet von mehreren Vorfällen zwischen Freitag und Sonntag, bei denen Fahrer unter Alkoholeinfluss oder fahrunfähig kontrolliert wurden. Drei Personen verloren ihren Führerausweis, es kam zu Selbstunfällen und einer Unfallflucht. Die Polizei hebt die Gefährlichkeit solcher Verstöße hervor und appelliert an die Verantwortung der Verkehrsteilnehmer.

Die Kantonspolizei St. Gallen meldet eine Reihe von Vorfällen im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagabend, bei denen mehrere Verkehrsteilnehmer wegen fahrunfähigen Zustands oder Alkoholisierung angehalten wurden.

Drei Personen mussten ihren Führerausweis sofort abgeben. Ein Autofahrer verursachte zudem einen Selbstunfall, während er fahrunfähig und ohne gültigen Führerausweis unterwegs war. Ein weiterer Lieferwagenfahrer kehrte zu Fuss zur Unfallstelle zurück und wurde dort von der Polizei angehalten. Bereits am Freitag, dem 29.

Mai 2026, um 20 Uhr, wurde ein 27-jähriger Autofahrer auf der Bühlstrasse kontrolliert. Eine Atemalkoholmessung ergab einen über dem zulässigen Wert liegenden Alkoholgehalt. Ihm wurde ein mehrstündiges Fahrverbot erteilt. Wenig später, kurz nach 21:40 Uhr, verunfallte ein 26-Jähriger mit einem E-Scooter am Bahnhof, als er contre eine Strassenlaterne fuhr, zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Die eintreffenden Polizisten stuften ihn als fahrunfähig ein, woraufhin er eine Blut- und Urinprobe abgeben musste. Am Samstag, dem 30. Mai 2026, ereigneten sich mehrere Vorfälle.

Um 2:30 Uhr wurde ein 59-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse kontrolliert, als fahrunfähig eingestuft und musste eine Blut- sowie Urinprobe abgeben. Zudem wurde ihm der Führerausweis sofort abgenommen. Kurz vor 8 Uhr verlor ein 35-Jähriger auf der Rickenstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam im Wiesland zum Stehen. Anschliessend fuhr er über die Wiese zurück auf die Strasse.

Eine Polizeipatrouille konnte das Fahrzeug noch auf der Rickenstrasse anhalten. Der Mann war trotz eines bereits bestehenden Führerausweisentzugs unterwegs und wurde erneut als fahrunfähig beurteilt. Eine Blut- und Urinprobe wurde angeordnet. Gegen 17 Uhr wurde ein 53-Jähriger mit einem Lieferwagen auf der St. Gallerstrasse kontrolliert.

Die beweissichere Atemalkoholprobe zeigte einen Wert von 0,41 mg/l, was zur sofortigen Abnahme des Führerausweises führte. Später am Abend, kurz nach 23 Uhr, wurde eine 52-jährige Autofahrerin auf der Zürcherstrasse angehalten. Auch bei ihr ergab die Atemalkoholmessung einen zu hohen Wert, woraufhin ein mehrstündiges Fahrverbot ausgesprochen wurde. Am Sonntag, dem 31.

Mai 2026, setzte sich die Serie fort. Kurz vor 4:30 Uhr wurde ein 19-jähriger Rollerfahrer auf der Balgacherstrasse kontrolliert, als fahrunfähig eingestuft und musste eine Blut- sowie Urinprobe abgeben.

Zudem verlor er seinen Führerausweis. Am späten Nachmittag, kurz nach 17:30 Uhr, verlor ein 42-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A3 bei der Ausfahrt Sargans die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Wildschutzzaun. Anschliessend entfernte er sich zunächst von der Unfallstelle. Als die Polizei eintraf, war der Mann jedoch zu Fuss zurückgekehrt, um Fahrzeugteile aufzusammeln.

Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,39 mg/l, weshalb ihm ein mehrstündiges Fahrverbot erteilt wurde. Der entstandene Sachschaden am Auto sowie am Wildschutzzaun wird auf rund 10'000 Franken geschätzt. Die Kantonspolizei St. Gallen weist darauf hin, dass die Teilnahme amStrassenverkehr unter Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt. Die konsequente Ahndung solcher Verstöße soll die Sicherheit auf den Strassen erhöhen.

Dies gilt für alle motorisierten Fahrzeuge, aber auch für E-Scooter und Fahrräder, die im Strassenverkehr unterwegs sind. Die genannten Fälle zeigen, dass such Kontrollen an verschiedenen Wochentagen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten durchgeführt werden. Die festgestellten Alkohol- oder Fahrunfähigkeitswerte lagen teilweise deutlich über den gesetzlichen Grenzen, sodass die Maßnahmen wie Führerausweisentzug, Blutproben und Fahrverbote gerechtfertigt waren. Die Polizei appelliert an die Eigenverantwortung aller Verkehrsteilnehmer, nüchtern und verantwortungsbewusst am Verkehr teilzunehmen.

Wer sich unsicher fühlt oder alkoholisiert ist, sollte sein Fahrzeug stehen lassen und alternative Wege nutzen. Der vorübergehende oder dauerhafte Verlust des Führerausweises hat für die Betroffenen weitreichende Konsequenzen, sei es für den täglichen Arbeitsweg, die Berufstätigkeit oder die allgemeine Mobilität. Die finanziellen Einbussen durch den entstandenen Sachschaden, etwa bei den Unfällen mit Wildschutzzaun oder Leitpfosten, kommen zusätzlich hinzu.

Zudem drohen strafrechtliche Verfahren und mögliche Geldstrafen. Die Kantonspolizei wird ihre Kontrollen fortsetzen, um solche Verstöße aufzudecken und die Verkehrssicherheit zu wahren. Die Öffentlichkeit wird über solche Vorfälle informiert, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen und das Bewusstsein für die Gefahren des alkoholisierten Fahrens zu schärfen. Jeder Unfall, der verhindert werden kann, ist ein Erfolg für die Sicherheit aller





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