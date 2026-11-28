Bei einem Auffahrunfall mit drei Lieferwagen auf der Galerie Wilerplanggen im Gotthard-Strassentunnel entstanden rund 40'000 Franken Sachschaden. Der Tunnel musste vorübergehend gesperrt werden.

Am heutigen Tag ereignete sich ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Galerie Wilerplanggen im Gotthard-Strassentunnel. Drei Lieferwagen gerieten beim Spurabbau in eine Kollision, wobei der Verkehr für etwa eine Stunde ins Stocken geriet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40'000 Franken. Ein Fahrer wurde zur Kontrolle ins Kantonsspital Uri gebracht, blieb dabei jedoch unverletzt. Die Sperrung des Tunnels in Richtung Nord war notwendig, um eine Verkehrsüberlastung zu verhindern.

Ablauf des Vorfalls an der Engstelle

Der Verkehr wurde eingangs der Galerie Wilerplanggen auf die Überholspur geführt, was dazu führte, dass der Verkehr beim Spurabbau ins Stocken geriet. Der Lenker des ersten Lieferwagens mit Berner Kontrollschildern bemerkte dies und konnte sein Fahrzeug rechtzeitig abbremsen. Die beiden nachfolgenden Fahrzeuglenkendeneiteten ebenfalls ein Bremsmanöver ein. Sie konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass ihre Lieferwagen mit niederländischen beziehungsweise Zuger Kontrollschildern mit dem jeweils vorausfahrenden Fahrzeug kollidierten. Der Lenker des dritten Fahrzeugs wurde zur Kontrolle ins Kantonsspital Uri gebracht. Er blieb unverletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt rund 40'000 Franken.

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Technische Vorgabe des Reissverschlusses

Bei einem Spurabbau ist das Reissverschlusssystem obligatorisch. Das Bundesamt für Strassen empfiehlt, im dichten Verkehr beide Fahrstreifen bis zur Verengung zu nutzen. Dort lässt jede Person auf dem weiterführenden Fahrstreifen ein Fahrzeug von der endenden Spur einfädeln. Dieses System soll den Verkehrsfluss optimieren und Staus vermeiden. Allerdings erfordern diese Manöver hohe Konzentration und vorausschauendes Fahren aller beteiligten Verkehrsteilnehmer. Die Einhaltung der Regeln ist entscheidend, um solche Unfälle zu verhindern.

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Massnahmen zur Vermeidung von Staus

Um eine Verkehrsüberlastung zu verhindern, musste der Gotthard-Strassentunnel in Fahrtrichtung Nord während rund einer Stunde gesperrt werden. Bei einem Spurabbau ist das Reissverschlusssystem obligatorisch. Das Bundesamt für Strassen empfiehlt, im dichten Verkehr beide Fahrstreifen bis zur Verengung zu nutzen. Dort lässt jede Person auf dem weiterführenden Fahrstreifen ein Fahrzeug von der endenden Spur einfädeln. Unnötige Spurwechsel vermeiden.