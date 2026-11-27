Ein Mehrfamilienhaus in der Haagerstrasse in Gams SG ist am Freitagmorgen in Brand geraten. Personen waren nicht gefährdet, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

In der Gemeinde Gams im Kanton St. Gallen kam es am Freitagmorgen zu einem schweren Gebäudebrand, der beträchtliche finanzielle Schäden verursachte. Ein Mehrfamilienhaus an der Haagerstrasse geriet vollständig in Brand, wobei der Sachschaden auf mehrere hunderttausend Franken beziffert wird. Die Feuerwehr sowie weitere Einsatzkräfte waren vor Ort tätig, um das Feuer zu löschen und weitere Schäden an den angrenzenden Bereichen zu verhindern.

Unmittelbare Lage und Rettungsmaßnahmen

Als die Einsatzkräfte am Freitagmorgen am Tatort in der Haagerstrasse eintrafen, drang bereits starker Rauch aus dem betroffenen Gebäude. Die Situation war dringend, da im Inneren des Hauses offene Flammen sichtbar waren, die sich schnell ausbreiten konnten. Die Feuerwehrleute begannen umgehend mit den Löscharbeiten, um die Brände unter Kontrolle zu bringen und die Stabilität des Gebäudes zu sichern.

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Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers keine Personen mehr im Haus. Dies sorgte dafür, dass keine Verletzten zu beklagen waren. Dennoch war die Lage angespannt, da die Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Strukturen oder die Gefahr eines Zusammenbruchs der Bausubstanz bestand. Die schnelle Reaktion der Feuerwehr verhinderte jedoch eine weitere Eskalation der Situation.

Umfang der Löscharbeiten und Sperre

Die Löscharbeiten waren umfangreich und erforderten spezielle Maßnahmen, um das Feuer effektiv bekämpfen zu können. Im Zuge der Arbeiten mussten Teile des Dachs geöffnet und abgetragen werden. Dies geschah, um die Flammen auch in den oberen Stockwerken und unter dem Dachstuhl zu erreichen und vollständig zu löschen. Der Abriss von Dachteilen war notwendig, um eine vollständige Löschwirkung zu gewährleisten und einen Wiederaufflammen zu verhindern.

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Während der gesamten Dauer der Einsatzbewältigung musste die Haagerstrasse gesperrt werden. Dies hatte Auswirkungen auf den Verkehrsfluss in der Gemeinde Gams, da die Hauptstraße für Fahrzeuge nicht nutzbar war. Die Sperrung war unverzichtbar, um die Sicherheit der Einsatzkräfte und die Effizienz der Löscharbeiten zu gewährleisten. Die Behördlichen koordinierten die Sperrung sorgfältig, um andere Straßen nicht unnötig zu belasten.

Folgen für die Bewohner und Sachschaden

Durch den schweren Brand ist das betroffene Gebäude derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Struktur des Hauses wurde so stark beschädigt, dass eine sofortige Rückkehr der Bewohner nicht möglich ist. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses haben vorübergehend Ersatzunterkünfte gefunden. Die genauen Details zur Unterbringung und die Dauer der Unbewohnbarkeit werden derzeit von den zuständigen Stellen und den betroffenen Familien geklärt.

Der finanzielle Aspekt des Vorfalls ist erheblich. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. Dies umfasst nicht nur die Kosten für die Reparatur oder den Wiederaufbau des Gebäudes, sondern auch die Schäden an der Inneneinrichtung und den betroffenen privaten Habseligkeiten der Bewohner. Die genaue Höhe des Schadens wird im Zuge der Ermittlungen und der Schadensregulierung durch die Versicherungen noch präziser bestimmt.

Ermittlungen zur Brandursache

Nach der Bekämpfung des Feuers hat das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Experten werden die Brandstelle sorgfältig untersuchen, um den genauen Ausgangspunkt des Feuers und die Ursache seiner Entstehung zu klären. Dabei werden auch Spuren und Beweise gesammelt, die Aufschluss über mögliche Fahrlässigkeit oder andere Faktoren geben könnten.

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Die Kantonspolizei St. Gallen betont die Wichtigkeit dieser forensischen Untersuchungen. Oft sind die Ursachen von Gebäudebränden komplex und erfordern spezialisiertes Wissen, um sie eindeutig zu identifizieren. Mögliche Ursachen können elektrische Defekte, menschliches Versagen oder andere technische Probleme sein. Die Ermittlungen werden voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen, da eine thorough Analyse notwendig ist, um das Ergebnis nicht in Frage zu stellen.

Ausblick und Präventionsmaßnahmen

Für die Bewohner und die Gemeinde Gams bedeutet der Brand eine erhebliche Belastung. Neben den finanziellen Schäden stehen die Bewohner nun vor der Herausforderung, ihren Alltag neu zu organisieren und ihre Wohnung neu einzurichten. Die Gemeinde und die Behörden stehen in engem Austausch mit den Betroffenen, um Unterstützung zu gewährleisten und den Wiederaufbauprozess zu erleichtern.

Der Vorfall in Gams SG zeigt erneut die Bedeutung von schnellen und koordinierten Einsatzmaßnahmen bei Brandfällen. Die Zusammenarbeit der Feuerwehr, der Polizei und der forensischen Experten ist entscheidend, um Schäden zu minimieren und die Ursachen aufzuklären. Die Ergebnisse der Ermittlungen werden später dazu beitragen, Präventionsmaßnahmen zu verbessern und ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern. Die Öffentlichkeit wird über das Ergebnis der Ermittlungen informiert, sobald diese abgeschlossen sind.