Mehrere Gemeinderatswahlen und Personalwechsel im Kanton Luzern

Überblick über die jüngsten Gemeinderatswahlen und Personalwechsel in verschiedenen Gemeinden des Kantons Luzern, darunter Dagmersellen, Hohenrain, Kaltbach, Meierskappel, Pfaffnau, Rothenburg und Ufhusen. Die Berichterstattung umfasst stille Wahlen, Kampfwahlen und die Gründe für die Rücktritte bisheriger Gemeinderäte.

In Dagmersellen wurde (Mitte) durch stiller Wahl zur neuen Gemeinderätin gewählt, nachdem nur eine Kandidatur für die Ersatzwahl eingegangen war. Diese Ersatzwahl wurde notwendig, da Peter Kunz (Mitte) vorzeitig zurückgetreten war, um Platz für eine jüngere Person zu schaffen.

In Hohenrain steht eine Kampfwahl für das Gemeindepräsidium bevor. Zwei Kandidaten bewerben sich um das Amt: Domenico Casu (parteilos), unterstützt von Mitte und FDP, und René Feldbauer (SVP). Casu ist Geschäftsführer der Schmid Janutin AG und wohnt seit zehn Jahren in Hohenrain, während Feldbauer Unternehmer und in Lieli gut verankert ist.

Ebenfalls durch stille Wahl wurde (Mitte) aus Kaltbach in den Gemeinderat gewählt und tritt die Nachfolge von Freddy Fallegger (Mitte) an, der das Ressort Bildung und Umwelt bis zum 28. Februar leitete. Fallegger begründete seinen Rücktritt mit beruflichen Gründen. Keller übernimmt das Amt ab dem 1.

August und wird gleichzeitig die Controllingkommission verlassen. In Meierskappel wurde (GLP) ebenfalls durch stille Wahl zum Gemeinderat gewählt, da keine weiteren Kandidatenvorschläge eingereicht wurden. Er hatte bereits 2024 bei den Gesamterneuerungswahlen kandidiert. In Pfaffnau und St. Urban übernimmt (parteilos) die Nachfolge von Pirmin Bucheli im Ressort Soziales, nachdem dieser seine Demission angekündigt hatte.

Mühlemann ist Mitglied des Forums 3G, einer unabhängigen Bürgerinitiative. Rothenburg hat (parteilos) durch stille Wahl in den Gemeinderat gewählt, da keine weiteren Vorschläge eingegangen sind. Er folgt auf Daniel Schmid (Mitte), der aus beruflichen Gründen zurücktritt. In Ufhusen wurde (parteilos) zur neuen Gemeinderätin gewählt und tritt die Nachfolge von Manuela Birrer-Marfurt an.

Lustenberger-Huber ist Hotelière HF, Bäuerin und Pfarreisekretärin und wurde von der Findungskommission nominiert. Neben diesen Gemeinderatswahlen wurden auch andere Ereignisse im Kanton Luzern berichtet, darunter die Ernennung einer neuen Leiterin der Abteilung Bau in Reiden und die Präsentation des Siegerprojekts für die Turnhalle in Nebikon. Die Luzerner Zeitung erhält täglich zahlreiche Nachrichten aus allen 79 Gemeinden des Kantons, von Verbänden, Schulen und Privaten





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