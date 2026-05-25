Mehrausgaben und Finanzsituation in Aesch

Die Aescher Gemeindepräsidentin Eveline Sprecher (SP) erklärt, woher die Mehrausgaben kommen und wo die Gemeinde spart. Die Rechnung für das Jahr 2025 zeigt einen deutlich schlechteren Abschluss als budgetiert. Die Kosten im Gesundheitsbereich und im Bereich Soziales sind gestiegen. Die Ursachen liegen im demografischen Wandel und in kleinen Veränderungen, wie etwa die Pflegeeinstufung. Auch in der Sozialhilfe gibt es Unsicherheiten, weil die Lebenskosten überall steigen und mehr Personen auf Sozialhilfe angewiesen sind.

Die Aesch er Gemeindepräsidentin Eveline Sprecher (SP) erklärt, woher die Mehrausgaben kommen und wo die Gemeinde spart. Zu einer möglichen Steuererhöhung hält sie sich bedeckt. Die Rechnung für das Jahr 2025 zeigt einen deutlich schlechteren Abschluss als budgetiert.

Die Kosten im Gesundheitsbereich weichen gemäss Mitteilung um 1,4 Millionen Franken, jene im Bereich Soziales um 1,3 Millionen Franken ab. Wie kam es dazu? Wir sind nicht die einzige Gemeinde, die mit diesen Mehrausgaben konfrontiert ist. Die Kosten sind in den Bereichen Sozialhilfe, Alter, Gesundheit und Pflege sowie im Asylwesen gestiegen.

Die Ursachen liegen zum einen im demografischen Wandel – diesen kann man teilweise voraussehen –, zum andern spielen kleine Veränderungen eine grosse Rolle, wie etwa die Pflegeeinstufung. Auch im Asylbereich können wir nicht alle Veränderungen voraussehen – etwa die Anzahl Asylsuchender oder in welchem Umfang diese Unterstützung erhalten. Auch in der Sozialhilfe gibt es Unsicherheiten, weil die Lebenskosten überall steigen und mehr Personen auf Sozialhilfe angewiesen sind.

Wichtig zu wissen ist: In einem Budget kann eine Gemeinde 10 bis 20 Prozent der Ausgaben beeinflussen, der Rest ist gebunden beziehungsweise gesetzlich vorgegeben. Wir rechnen damit, dass viele Kostensteigerungen nicht einmalig sind. Wir nehmen die Erkenntnisse aus der Rechnung 2025 jetzt bereits ins neue Budget 2027 auf. Die Budgetierung ist eine wichtige Phase – gerade im Bereich Gesundheit werden wir Massnahmen im Zusammenhang mit der Altersregion Birs treffen, um die Kosten zu senken.

Wir sehen schon länger, dass es mit den Finanzen eng wird. Bisher konnten wir dies immer mit ausserordentlichen Einmaleinnahmen ausgleichen. Schon länger haben wir auch die Ausgaben auf der Verwaltung jährlich strikte überprüft. Der Bestand an Mitarbeitenden ist gleichgeblieben, denn die Gemeindeverwaltung mit den vielen Aufgaben für die stark gewachsene Bevölkerung ist stark ausgelastet.

Es wäre nicht richtig, die Sparmassnahmen auf dem Rücken der Mitarbeitenden auszutragen. Sparen konnten wir bei den Beraterhonoraren. Wir haben ausserdem Kosten im Bereich Unterhalt gesenkt und weniger für Software ausgegeben. Auch Projekte haben wir zeitlich verschoben, so konnten im Bereich Sport- und Freizeit im Jahr 2025 rund 250'000 Franken eingespart werden.

Dazu kommen tiefere Abschreibungen. Mehreinnahmen haben wir bei Busseneinnahmen und Gebühren verzeichnet. Auch eine Abgeltung durch die SBB für die Flächen, die während des Bahnersatzes im Laufental zur Verfügung gestellt wurden, hat die Kasse entlastet. Die Steuereinnahmen bei natürlichen Personen waren in diesem Jahr etwas höher als budgetiert, jedoch sind die Erträge aus Steuern von Vorjahren deutlich tiefer ausgefallen.

Was bedeutet das Ergebnis der Rechnung für den Ausbau der Schulanlagen? Diese schlagen ja mit insgesamt rund 70 Millionen Franken zu Buche – wie können diese Investitionen finanziert werden? Diese 70 Millionen Franken fallen zeitlich gestaffelt an den drei Schulstandorten an. Diese stehen nach 2031 an – bis dahin ist es nicht mehr sehr lange, das wissen wir.

Aber wir brauchen diesen Schulraum, das ist auch klar. Wir müssen ihn auf irgendeine Art und Weise finanzieren. Unser Ziel ist es nun, ein finanziell tragbares Budget 2027 vorzulegen. Für viele Gemeinden ist es momentan eine schwierige Situation, die wir nicht einfach so lösen können.

Aber der Handlungsspielraum ist begrenzt. Reinach hat bereits gespart und die Steuern erhöht, aber das reicht nicht. Der Gemeinderat plant bereits eine neue Sparrunde, diesmal ohne Tabus. Im Juni 2024 starb spätnachts ein 15-Jähriger bei der Schulanlage Aesch nach einem Messerangriff.

Ab kommendem Montag muss sich ein heute 19-jähriger Mann wegen vorsätzlicher Tötung vor dem Baselbieter Strafgericht verantworten. Der genaue Tathergang ist umstritten





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