Mehr Zwei Filmemacher auf der Suche nach der Schweizer Neutralität

The news text discusses the search of two filmmakers for the Swiss neutrality.

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Drei mutmassliche Täter wurden festgenommen, zwei von ihnen befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft





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