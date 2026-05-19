Mehr Wer finanziert die Schweizer Politik? Economiesuisse führt die Liste der Geldgeber an

Die Wirtschaftskammer der Schweiz (Economiesuisse) hat eine Liste der Finanzierungen der Schweizer Politik veröffentlicht. Die Liste umfasst rund 100 Organisationen und Einzelpersonen, die Finanzierungen in Höhe von rund 1,5 Milliarden Franken an Parteien, Verbände und politische Kampagnen geleistet haben. Die Finanzierungen wurden in den letzten fünf Jahren getätigt und decken die politische Finanzierung in der Schweiz ab.

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Die Bieler Stadtregierung hat am Dienstag die dafür nötige Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung präsentiert. Die Vorlage kommt am 4. Juni in den Stadtrat. Das letzte Wort hat die Stimmbevölkerung am 27. September





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