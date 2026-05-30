The news text discusses various topics, including the dependence of Switzerland on fossil fuels, the advancement of psychedelic therapy in the United States, the views of a Keytrade CEO on fertilizers, and the division of the Swiss community regarding a 10-million-initiative. The text also mentions a protest in Zürich against rising rents, luxury renovations, and the displacement of tenants.

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Die 10-Millionen-Initiative spaltet unsere Community im AuslandÜber tausend Menschen haben sich am Samstagnachmittag in Zürich zu einer Wohndemo versammelt. Sie protestierten gegen steigende Mieten, Luxussanierungen und die Verdrängung von Mieterinnen und Mietern aus ihren Quartieren. Die bewilligte Demonstration stand unter dem Motto «Gegen eine Stadt der Reichen». Die Route startete beim Hardplatz und sollte über die Hardbrücke, den Escher-Wyss-Platz, den Limmatplatz und die Langstrasse zur Kasernenwiese führen.

Die nach Schätzungen einer Keystone-SDA-Reporterin über tausend Teilnehmenden prangerten steigende Mieten, Massenkündigungen und den Verlust von bezahlbarem Wohnraum an. Immer mehr Wohnungen würden nach Sanierungen zu deutlich höheren Preisen vermietet, während langjährige Mieterinnen und Mieter ihre Quartiere verlassen müssten, kritisierten die Organisatoren, ein Bündnis aus Organisationen, Kollektiven, Betroffenen und Stadtbewohnerinnen und -bewohnern. Die Kritik richtete sich dabei nicht nur gegen Immobilienunternehmen und Investoren, sondern auch gegen die Politik.

«Wir haben nichts mit den verschiedenen Parteien am Hut», schreibt das Bündnis auf der Internetseite. Es wirft Politikerinnen und Politikern vor, sich an Wohndemos zu profilieren. Und: «Trotz rot-grüner Regierung verändert sich seit Jahren nichts.





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