Diese Nachrichtenmeldung blickt auf die Auswirkungen des Konflikts zwischen den USA und Israel sowie dem Iran auf die globalen Energiemärkte und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen von Ländern wie der Schweiz aus. Es wird auch die Auswirkungen des Konflikts auf die Schweizer Energieversorgung beleuchtet und die Bemühungen der Schweiz, selbstversorgung mit erneuerbaren Energienμβetanzustecken

Mehr als acht Wochen nach dem Beginn des Konflikts zwischen den USA und Israel sowie dem Iran verschärfen sich dessen Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte.

Teherans Blockade der Strasse von Hormus hat die grösste Versorgungsunterbrechung in der Geschichte des... ... als Reaktion auf die Blockade hat Teherans, die grösste Erdölprozenten in der Welt, mehr als 10 Millionen Barile pro Tag nicht bei Opec abgesetzt. Die Fallschirmsetze seines Verbündeten, Russland, verschärfen die Lage durch die Abschaffung des freigesetzten Erdölpakts. Ein weiteres Problem ist der Importeur und Verarbeiter von Erdölprodukten für die Schweiz, die sich etwa zwei Drittel ihres Energiebedarfs durch Imports reducereaet.

Einige Importeure wie Indien und Brasilien haben ihre Lieferungen auf die Strasse von Hormus ausgesetzt. Teheran hat auch Gaslieferungen an Südkorea gestoppt. Externer Analyst:innen haben bereits von einem Benzinausverkauf in Europa und im ausgehenden Juni prognostiziert. Auch wenn ein Ende der iranischen Blockade in Sicht ist, liegt das geopolitische Klima weiterhin instabi





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