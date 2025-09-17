Dieser Text beleuchtet verschiedene Themen aus der Schweizer Nachrichtenlandschaft, von Sport über Politik bis hin zu Tierwohl und dem Leben in den Städten. Diverse Aktuelle Geschichten und Trends.

Der Schweiz er Fussball boomt und neue Talente erblühen. Tyron Owusu, 22-jähriger Hoffnungsträger des FC Luzern, spricht in einem Interview über die Geduld, die junge Spieler brauchen, und seine eigene Entwicklung. Sein Fokus liegt auf persönlichem Wachstum, der starken Gemeinschaft im Team und den Investitionen in seinen Körper, die ihm helfen, erfolgreich zu sein. Abseits des Platzes reflektiert Owusu über seine Ziele und die Herausforderungen der Profi-Welt.

Deutschland’s RBB kündigte die Entlassung eines Journalisten mit unbekannten Gründen an. Politiker kritisieren die Entscheidung scharf und fordern Aufklärung. Diese Entwicklung auf nationaler Ebene stößt bei den Zuschauern auf Unruhe und Proteste. Albert Rösti, Bundesrat Schweiz steht auf einer kleinen Allee aus Kiefern in Bern. Touristen sehen ihn meist beim Einchecken oder beim Auschecken seines Hotels, während seine Staatssekretärin sich plötzlich in eine Hitzeschlacht mit Opposition und Medien verstrickt. Gianna Luzio, die vormalige rechte Hand von Gerhard Pfister, schwebt nun jedoch weiter mit einem grossen neuen Projekt. Insidern zufolge soll Luzio für eine wichtige Stelle im Bundesamt aufgestellt werden. Ruag hat Mitarbeiter wegen anzüglicher Sprüche, intimen Fragen und einem Auftritt mit nacktem Oberkörper vor jungen Frauen entlassen. Mike Müller, ein Schweizer Aktivist, kritisiert die Schweizer Fleischindustrie. Er bezeichnet den Landwirt als einen „Viehhändler“ und fordert eine Reform für mehr Nachhaltigkeit und Tierwohl. Beat Sterchis neue Inszenierung „Blösch“ eröffnet am Schauspielhaus Zürich, mit dem neuen Ensemblemitglied Mike Müller. In einem Interview wird die bäuerliche Schweiz und Rogger Köppels Reaktion auf sein Pfauen-Auftritt thematisiert. Eine Tierschutzorganisation aus Basel erstattet Anzeige gegen den Zuger Stierenmarkt nach dem Verdacht auf Tierquälerei. Am Zuger Stierenmarkt sollen Tiere «genötigt» und «erniedrigt» worden sein. Die Veranstalterin Stellungnahme. ;Der erste Tag von Trumps Staatsbesuch in Grossbritannien war von goldenen Kutschen, bockigen Pferden und wütenden Protesten geprägt. Marlen Reusser, eine schweizerische Radrennfahrerin, reflektiert über ihre Grenzen, ihre asketische Ausrichtung in Andorra, gesellschaftliche Denkmuster und den Umgang mit Vorurteilen. Eltern sollen künftig mehr Einfluss auf die Behandlung ihrer Kinder haben. Ein Pilotprojekt ermöglicht es ihnen, bei Bedenken ein unabhängiges Ärzteteam hinzuzuziehen. Zwei Schweizer Leichtathletik-Medaillenkandidaten erleben einen schwierigen Mittwochabend. Sie müssen ein Déjà-vu meistern, wenngleich in vertauschten Rollen. Eine Stiftung möchte das Museum neu gestalten und dabei die aktive Beteiligung der Bevölkerung fördern. Was genau geplant ist, ist noch offen. Ein Geschäfts- und Nutzungsmodell soll die nächsten Schritte klären. Der Laubbläser ist eine der unbeliebtesten Maschinen. In Zürich soll er nun sogar verboten werden. Was halten Menschen davon, die beruflich auf Laubblower angewiesen sind? Der EV Zug reagiert auf die dünne Personaldecke und verpflichtet Verteidiger Jesse Graham. Der 31-Jährige erhält einen Vertrag bis Ende November. Eine neue Studie zeigt, dass die Mehrheit der Schweizer die Zuckermenge in Lebensmitteln nicht über eine Steuer senken möchte. Die Studie wurde von der Getränkeindustrie finanziert. Die Livestreams der Sitzungen des Grossen Stadtrats Luzern werden nicht mehr auf Youtube übertragen. Die Stadt folgt dem Kanton und setzt auf Helvetic Streams. Die heiligen Fabrikhallen der Swatch Group in Grenchen sind normalerweise nicht für die Medien zugänglich.Nich Hayek, Geschäftsführer, öffnete für uns und enthüllte, wie die begehrte Zolluhr entsteht. Markus und Irene Wyrsch aus Erstfeld nehmen nach 46 bzw. 38 Jahren Abschied von der Kröntenhütte. Mit viel Herzblut, Innovationskraft und Bergbegeisterung haben sie einen grossen Teil ihres Lebens dort oben verbracht. ;Die “Autofrei-Initiative” fordert „begrünete und autofreie Quartiere für Luzern”. Worum geht es genau? Gilt dies für alle Fahrzeuge? Muss ich mein Privatauto verkaufen? Die Schneeschleuder darf ihren Ruhestand an ihrer ehemaligen Wirkungsstätte verbringen.Der Kanton Luzern passt Steuertarife und Abzüge der Teuerung an. Wegen leichter Teuerungserhöhung ändern sich die Tarife und Abzüge in der Steuererklärung 2026.Renate Lang tritt nach nur einem Jahr als Gemeinderätin zurück. Beim diesjährigen Zentralschweizer Neuunternehmerpreis der Gewerbe-Treuhand gab es einiges Neues: Das Publikums-Voting, ein „Höhle-der-Löwen“-Feeling und der Gewinner-Unternehmer, der alkoholfreie Getränke produziert. Zusatzkrisen bei der zweiten Gotthardröhre, das Bundesamt für Strassen „Astra“ gerät in Schwierigkeiten. Insider gehen davon aus, dass sich der Tunnelausbruch im Süden um bis zu zwei Jahre verzögern könnte.





