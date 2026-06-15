Mehr Schweizer Finanzbranche wegen Klimafolgen auf dem Prüfstand

Die Finanzbranche in der Schweiz wird wegen Klimafolgen auf dem Prüfstand gestellt. Die Auswirkungen von Klimawandel und Nachhaltigkeit werden in der Finanzindustrie immer wichtiger. Die Finanzbranche wird nun dazu ermutigt, ihre Nachhaltigkeitsziele zu überprüfen und zu verbessern.

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Die Tessiner Regierung ruft nun zu mehr Vorsicht beim Freizeitsport in Gewässern und in den Bergen auf. Prävention sei die «stärkste Waffe», erklärte Marcel Luraschi, verantwortlich für die Gewässerpolizeiabteilung der Tessiner Kantonspolizei am Montag an einer Medienkonferenz bei Meteoschweiz in Locarno-Monti. Der Südkanton werde von vielen Besuchern frequentiert, welche die Täler, Berge und Gewässer nicht gut kennen.

Die Zahl der Ertrunkenen sei seit 2021 zwar «stabil», trotzdem seien 28 Opfer in fünf Jahren sehr viel, und die Kantonsbehöreden wollten diese Zahl reduzieren, hielt Luraschi fest. Zwischen 1968 und 2025 verzeichnete der Kanton Tessin 377 Ertrinkungsopfer. Elf Prozent aller tödlichen Ertrinkungen in der Schweiz passierten im Tessin, die Bevölkerung mache aber nur drei Prozent der Schweizer Gesamtbevölkerung aus. Nicht nur Seen und Flüsse seien gefährlich, sondern auch Schwimmbäder.

Hier seien die Regeln klarer, würden aber nicht respektiert, erklärte Luraschi weiter. Als Hotspot der Unfälle gilt Lavertezzo im Verzascatal, wie ein neues Datensystem eruiert hat. Da im Verzascatal aber vor allem Tagestouristen unterwegs seien, gestalte sich das Informieren der Besucher schwierig, erklärten die Verantwortlichen.

Das Tessin sei nicht nur der «schöneste Kanton», wie der Vorsteher des Tessiner Justiz- und Polizeidepartements, Norman Gobbi, sagte, sondern auch die Region mit den meisten Gewittern, erklärte der Leiter des Prognosezentrums Süd von Meteoschweiz, Stefano Zanini. Auch vor Canyoning- und Bergunfällen warnen neue Unterkampagnen auf diversen Kanälen: Zwischen 2016 und 2025 ereigneten sich 92 schwere Canyoning-Unfälle im Tessin, acht davon tödlich. In den Bergen verzeichnete der Südkanton zwischen 2018 und 2026 ganze 52 tödliche Unfälle.

Die meisten Unfälle ereigneten sich nicht in grosser Höhe, sondern in der voralpinen Zone auf durchschnittlich 1050 Metern über Meer, hiess es an der Medienkonferenz weiter. Alle drei unter dem Slogan «Ticino sicuro» laufenden Präventionskampagnen beziehen möglichst viele risikoerhöhenden Faktoren wie Wetter, Ernährung, Sonne oder Alkohol mit ein. Insbesondere Wettereinflüsse sollen stärker berücksichtigt werden in der Präventionsarbeit, erklärten die Zuständigen





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