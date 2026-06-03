Der Schweizer Uli Sigg möchte den Chinesen ihre eigene Kunst näherbringen. In Genf haben Ärztinnen erfolgreich mit dem Hantavirus umgegangen. Die Pensionskasse Kanton Solothurn hat das vergangene Jahr mit einer positiven Performance von 6,8 Prozent abgeschlossen und einen Deckungsgrad von 118,7 Prozent erreicht. Die Kasse spricht von einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr.

In der Schweiz könnte ein Leben ohne die großen Technologieunternehmen wie Google, Facebook oder Amazon möglich sein. Der Schweiz er Uli Sigg möchte den Chinesen ihre eigene Kunst näherbringen.

In Genf haben Ärztinnen erfolgreich mit dem Hantavirus umgegangen. Eine jüngste Umfrage sagt Nein zu einer 'Keine 10-Millionen-Schweiz'. Die Pensionskasse Kanton Solothurn hat das vergangene Jahr mit einer positiven Performance von 6,8 Prozent abgeschlossen und einen Deckungsgrad von 118,7 Prozent erreicht. Die Kasse spricht von einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr.

Die Bilanzsumme hat sich auf 6,8 Millionen Franken gesteigert. Die gute Performance wirke sich auf die Verzinsung der Altersguthaben aus: Die Pensionskasse gewährt den aktiv Versicherten für das Jahr 2025 eine rekordhohe Verzinsung von fünf Prozent. Bei der Pensionskasse Kanton Solothurn sind laut Geschäftsbericht 169 Arbeitgeber angeschlossen, darunter die Kantonsverwaltung, die Polizei, die Schulen und die Spitäler. Die Anzahl aktiv versicherter Personen beläuft sich auf 14'366, dazu kommen 6940 Rentenbeziehende





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