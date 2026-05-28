Die Behörden in der Zentralschweiz warnen vor stark erhöhten Ozonwerten, die durch das sonnige Frühsommerwetter verursacht wurden.

Mehr Krise in Kuba: Wir halten es nicht mehr aus. Die Behörden in der Zentralschweiz warnen vor stark erhöhten Ozon werten, die durch das sonnige Frühsommerwetter verursacht wurden.

Die Menschen sollen körperliche Anstrengungen im Freien ab dem Mittag meiden, um gesundheitlichen Folgen vorzubeugen. Aktuelle Messungen zeigten, dass der Stundenmittelgrenzwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter vor allem am Nachmittag überschritten wird. Die Organisation Umwelt Zentralschweiz nannte die starke Sonneneinstrahlung als Grund für die hohen Werte. Diese wandle von Menschen verursachte Luftschadstoffe in Ozon um.

Diese Stoffe stammten unter anderem aus Abgasen des Verkehrs sowie aus Farben und Lösemitteln. Eine zu hohe Konzentration des Reizgases könne zu Augenreizungen, Husten oder Atembeschwerden führen. Insbesondere Personen mit Lungenbeschwerden wie Asthma sollten körperliche Anstrengungen nur am Morgen ausüben und Wohnungen ebenfalls morgens lüften. Aufenthalte im Freien sollten zwischen Mittag und Abend möglichst vermieden werden, so die kantonale Umweltfachstelle.

Die Behörden empfehlen, dass Personen mit Lungenbeschwerden wie Asthma körperliche Anstrengungen nur am Morgen ausüben und Wohnungen ebenfalls morgens lüften. Personen mit gesunden Lungen können körperliche Anstrengungen auch am Nachmittag ausüben, sollten jedoch auf die Warnungen der Behörden achten und die Anweisungen befolgen. Die Behörden betonen, dass die Menschen körperliche Anstrengungen im Freien nur in begrenztem Maße ausüben sollten, um gesundheitlichen Folgen vorzubeugen. Die Menschen sollten die Anweisungen der Behörden befolgen und sich um ihre Gesundheit kümmern





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