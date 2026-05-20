Mehr Kiew jagt in der Schweiz versteckte Oligarchengelder, Schweizer Smart Cities versprechen Effizienz – doch der Preis dafür könnten private Daten sein etc.

The article discusses various topics such as Switzerland investigating hidden oligarch funds, the efficiency of Swiss smart cities potentially at a cost of private data, challenges in finding apartments for seniors, handling Genfer medical staff with the hantavirus and learning from Covid and medication supply chain disruptions.

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Schweiz – EU: Ist die Zeit der Freundlichkeit vorbei? Trotz eines guten Starts mit "erfreulicher Nachfrage und Schneeverhältnissen" habe der Nahostkonflikt das Geschäft zunehmend beeinträchtigt..





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