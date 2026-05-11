Mehr in der Schweiz über die Finanzierung der Politik und die Corona-Impfbereitschaft erfahren.

Ein Komitee aus Wirtschaft und Politik in der Zentralschweiz hat sich gegen die Zuwanderungsinitiative der SVP formiert, da sie vor dem möglichen Bevölkerungsdeckels warnt. Das Komitee konzentriert sich auf die Finanzierung der Politik, die Corona-Papiere und die Auswirkungen auf die internationale wirtschaftliche Abhängigkeit.

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