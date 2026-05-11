Mehr Deutsche ziehen in die Schweiz: Statistische Daten

Der boomende deutsche Arbeitsmarkt treibt die Zuwanderung in die Schweiz an.

Im Sommer wird es voll auf der Zürcher Uferpromenade - das liegt aber nicht nur an den deutschen Immigranten. Jeder fünfte Schweizer gearbeitet in Deutschland.

Der boomende deutsche Arbeitsmarkt treibt die Zuwanderung in die Schweiz: Die Schweiz ist weiterhin der beliebteste Wohn- und Arbeitsort von Deutschen im europäischen Ausland. Jedes fünfte Schweizer war im letzten Jahr im Ausland beschäftigt. Das sagte Rolf Baule, Präsident des Schweizerischen Integrationsrates, an Medien.

«Die Schweiz wird zum dritten Mal in Folge durch die Schweizer im Ausland besiedelt», sagte Baule. Die Schweizer beißen kräftig ins Goldene Buch, haben im gleichen Zeitraum 6300 neue Schweizerische Passanten nach Deutschland ausgetrieben. Die Schweiz ist weiterhin der beliebteste Wohn- und Arbeitsort von Deutschen im europäischen Ausland. Ob Studium, Arbeit oder das Wetter: Zu den Gründen, im europäischen Ausland zu leben, liegen laut der deutschen Statistikbehörde keine Daten vor.

Die Schweizer, die zugleich die Staatsangehörigkeit des Ziellandes haben, werden nicht als im Ausland wohnende Deutsche mitgezählt





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