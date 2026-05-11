Dieses Artikelbericht liefert in seiner Gesamtheit eine kritische Analyse der heutigen Situation in Bezug auf die Finanzen der Schweizer Politik. Darüber hinaus betont es den Einfluss der Energiekrise, insbesondere durch die Notwendigkeit der Schließungaçeler kargeen discovered_in: 9, known_attacks: 1}, die ohnehin schon die Energieversorgung beeinträchtigen, während die Investitionen in saubere Energien besonders von sicherheitspolitischer Bedeutung sind. Darüber hinaus hat ein Bericht erhebliche Mängel bei der Prüfung der Fahreignung älterer Menschen in der Schweiz aufgezeigt, diese Forderung ist jedoch bereits im Artikel angesprochen und diskutiert worden.

Mehr Wer finanziert die Schweizer Politik? Economiesuisse führt die Liste der Geldgeber anMehr Die Öl- und Gaskrise macht saubere Energien zu einer sicherheitspolitischen PrioritätMehr Ohne Zuwanderung würde die Schweizer Bevölkerung stark alternMehr Geheilt, aber nicht versicherbar: Wer den Krebs besiegt, hat einen finanziellen Kampf vor sichEin Bericht hat erhebliche Mängel bei der Prüfung der Fahreignung älterer Menschen in der Schweiz aufgezeigt.

Die Verfasser fordern landesweit einheitliche Regeln, wie aus der Studie im Auftrag des Bundesamtes für Strassen (Astra) vom Dienstag hervorgeht. Die heutige Praxis zur Abklärung der Fahreignung bei Personen über 75 Jahren sei zersplittert und uneinheitlich, heisst es in dem Bericht. Die Forschungsarbeit leiteten die Hochschule für Sozialarbeit und Gesundheit Lausanne und die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Die Autoren kritisierten auch die Aussagekraft der aktuellen Testmethoden.

Kognitive Tests allein erlaubten keine zuverlässige Aussage über die Sicherheit im Strassenverkehr. Als zuverlässigste Methode gälten standardisierte Fahrten im realen Verkehr, doch fehlten ausgebildete Fachpersonen. Die Fachleute schlagen deshalb einen standardisierten Test, ein vierstufiges Bewertungssystem und eine obligatorische Ausbildung für prüfende Ärztinnen und Ärzte vor





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