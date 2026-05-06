Mehr Der Krieg im Weltraum rückt näher: Warum die Schweiz eine Rolle spielen sollteMehr Wie steht es um die direkte Demokratie in der Welt? Mehr...

Einleitung Mit der Eröffnung der Ausbrucharbeiten für den Morschacher Tunnel am Mittwochmorgen hat der Bundesbauamt wieder einen Schritt in Richtung einer verbesserten Infrastruktur genommen. Der Morschacher Tunnel soll zusammen mit dem Sisikoner Tunnel als Kernstücke für die Axenstrasse entstehen. Mit den neuen Unterführungen soll die Infrastruktur der von dem Cordon bleu voneinander liegenden Kantone Schwyz und Uri verbessert werden, um die Sicherheit wie Zuverlässigkeit zur neuen Nord-Süd-Achse zu erhöhen.



Mehr Der Krieg im Weltraum rückt näher: Warum die Schweiz eine Rolle spielen sollteMehr Wie steht es um die direkte Demokratie in der Welt? Das sagt der «World of Referendums»-ReportMehr 10-Millionen-Initiative: Gibt es dafür Vorbilder ausserhalb der Schweiz?

Mehr Von Covid bis Hormus: Was hat die Schweiz aus Medikamenten-Lieferengpässen gelernt? Mehr Wie die Schweiz sich raschen Zugang zu Covid-Impfstoffen sicherteMehr Schweizer Architekt in Ungarn: «Ich wollte ein Land, das anders ist als die Schweiz





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Axenstrasse Canton Demokratie Eruption Infrastruktur Kanton Schwyz Kanton Uri Krieger Im Weltraum Morschacher Tunnel Sprengung Sisikoner Tunnel Umwelt Verkehr Urner Vollstreckentunnel Westen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Das Ende eines Luzerner Traditionsanlasses: Der Musegger Umgang wird nicht mehr durchgeführtDer traditionsreiche Musegger Umgang in Luzern, der einst ein bedeutendes Kirchen- und Volksfest war und im Jahr 1522 fast zur Reformation führte, wurde am 3. Mai 2024 zum letzten Mal durchgeführt. Gründe für die Einstellung sind der kontinuierliche Rückgang der Teilnehmer und die Veränderung von Traditionen.

Read more »

Erstes Tunnelelement für Fehmarnbelt-Tunnel vor der AbsenkungDas erste von 89 Bauelementen für den Fehmarnbelt-Tunnel zwischen Dänemark und Deutschland ist auf dem Weg zu seinem Absenkort vor der Küste bei Rødbyhavn auf der dänischen Insel Lolland. Die milliardenschwere Querung gilt als eines der grössten Bauprojekte Europas.

Read more »

Afrikas Erbe in der Schweiz: Wie soll der Auftrag der Museen aussehen?Restitution kann eine zentrale Rolle im Verhältnis zu den afrikanischen Partnerinnen und Partner einnehmen, schreibt Samuel Bachmann.

Read more »

Luzerner Psychiatrie mit Gewinn und mehr ambulanten FällenDie Luzerner Psychiatrie verzeichnet trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen eine stabile finanzielle Entwicklung. Höhepunkt war die Eröffnung des neuen ambulanten Kompetenzzentrums.

Read more »

Timmy lebt «mit hoher Wahrscheinlichkeit» nicht mehrDas deutsche Meeresmuseum geht davon aus, dass der Wal Timmy «mit hoher Wahrscheinlichkeit» nicht mehr lebt.

Read more »

Psychiatrie Baselland mit mehr Patienten und kleinem VerlustDie Psychiatrie Baselland hat 2025 insgesamt 15'417 Patientinnen und Patienten behandelt. Das sind 241 mehr als im Vorjahr. Die Jahresrechnung schloss sie mit einem Verlust von 700'000 Franken ab, wie die Psychiatrie Baselland am Mittwoch mitteilte.

Read more »