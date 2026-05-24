Mehr Das CERN braucht Milliarden, um die Physik neu zu definieren

The article discusses the need for billions of dollars to redefine physics at CERN, the European Organization for Nuclear Research.

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CERN European Organization For Nuclear Research Need For Billions Of Dollars Redefine Physics Billionaire Funding

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