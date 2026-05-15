Mehr als 80 Prozent von LGBTIQ-Personen erlebt Diskriminierung oder Gewalt im öffentlichen Raum

Eine Studie zeigt, dass mehr als 80 Prozent der LGBTIQ-Personen bereits Diskriminierung oder Gewalt im öffentlichen Raum erlebt haben. Im Jahr 2025 sollen die Meldungen mit 281 auf hohem Niveau stabilisiert sein, während im Jahr 2024 ein vorläufiger Höchststand mit 309 Meldungen erreicht wurde. Zwei Drittel der gemeldeten Vorfälle ereigneten sich im öffentlichen Raum, wobei Beleidigungen und Belästigungen, sei es in Form von Worten oder Gesten, häufig vorkommen. Die Meldungen umfassen 52 Fälle von Diskriminierung und 45 Fälle von körperlicher Gewalt. Fast zwei Drittel der Betroffenen berichteten von psychischen Folgen.

Eine kürzlich in Genf durchgeführte Studie zeigt, dass mehr als 80 Prozent der LGBTIQ-Personen bereits Diskriminierung oder Gewalt im öffentlichen Raum erlebt haben, wie in der Mitteilung der Helpline vom Freitag bekannt gegeben wurde.

Im Jahr 2025 sollen die Meldungen mit 281 auf hohem Niveau stabilisiert sein. Im Jahr 2024 wurde mit 309 Meldungen ein vorläufiger Höchststand erreicht. Zwei Drittel der gemeldeten Vorfälle ereigneten sich im öffentlichen Raum. Dabei handelt es sich sehr oft um Beleidigungen und Belästigungen, sei es in Form von Worten oder Gesten.

Die Meldungen umfassen 52 Fälle von Diskriminierung und 45 Fälle von körperlicher Gewalt. Fast zwei Drittel der Betroffenen berichteten von psychischen Folgen.

"Hate Crime", also Hassverbrechen, die in institutionellen Kontexten wie in der Schule, am Arbeitsplatz oder im Gesundheitswesen begangen werden, haben besonders schwerwiegende Auswirkungen. Mit zehn Prozent werde lediglich eine Minderheit der gemeldeten Hassverbrechen bei der Polizei angezeigt, hauptsächlich bei Fällen körperlicher Gewalt. Aktionsplan vom Bundesrat "Hate Crime" gegen LGBTIQ-Personen bezeichnen Beleidigungen und Handlungen, die gezielt aufgrund der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität oder der Geschlechtsmerkmale einer Person begangen werden und durch Hass, Vorurteile oder Ablehnung gegenüber queeren Menschen motiviert sind.

Im Januar verabschiedete der Bundesrat einen nationalen Aktionsplan gegen Hassverbrechen an lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intersexuellen und queeren Personen. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Homophobie, Biphobie, Interphobie und Transphobie (IDAHOBIT) am 17. Mai rufen die LGBTIQ-Dachorganisationen dazu auf, die Dunkelziffer zu senken und Fälle unter stophate.ch zu melden. Seit 2018 veröffentlicht die LGBTIQ-Helpline jährlich die eingegangenen Meldungen





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