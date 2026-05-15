Mehr als 280 Hassverbrechen gegen LGBTIQ-Personen im vergangenen Jahr

Der Bericht 'Hate Crime' der LGBTIQ-Helpline zeigt, dass LGBTIQ-Personen häufig Hassverbrechen erleben. 2025 wurden 281 Meldungen verzeichnet, während im vergangenen Jahr die Zahl auf 281 gestiegen ist. Diskriminierung und körperliche Gewalt sind im öffentlichen Raum omnipräsent. Die Dunkelziffer ist jedoch viel höher, da die Meldungen nur die Spitze des Eisbergs darstellen.

Der Grossteil der LGBTIQ-Personen erlebt im Alltag, am Arbeitsplatz oder in der Schule sogenannte Hassverbrechen . 2025 wurden 281 Meldungen verzeichnet. Im vergangenen Jahr wurden 281 Meldungen verzeichnet und Diskriminierung sind im öffentlichen Raum omnipräsent.

Der zum achten Mal von der LGBTIQ-Helpline veröffentlichte Bericht 'Hate Crime' verzeichnete für das vergangene Jahr 281 Meldungen. Diese Zahl stelle nur die Spitze des Eisbergs dar. Das hiess es in der Mitteilung der Helpline vom Freitag. Die Helpline bezieht sich dabei auf eine kürzlich in Genf durchgeführte, sei es in Form von Worten oder Gesten.

Die Meldungen umfassen 52 Fälle von Diskriminierung und 45 Fälle von körperlicher 'Hate Crime' gegen LGBTIQ-Personen. Diese werden gezielt aufgrund der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität oder der Geschlechtsmerkmale einer Person begangen. Anlass ist der Internationale Tag gegen Homophobie, Biphobie, Interphobie und Transphobie (IDAHOBIT) am 17. Mai, an dem die LGBTIQ-Dachorganisationen rufen, die Dunkelziffer zu senken und Fälle unter stophate.ch zu melden





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