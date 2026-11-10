Meghans EU-Rede abgesagt: Festnahme ihres Vaters Thomas Markle

Herzogin Meghan verzichtet auf ihren Auftritt im EU-Parlament wegen der Festnahme ihres Vaters Thomas Markle. Prinz Harry hält die Rede.

Herzogin Meghan verzichtet auf ihre geplante Rede vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. Die Veranstaltung findet am Dienstag statt, doch das Paar steht im Zentrum schwerer familiärer Krisen. Die Absage ist eine direkte Folge der jüngsten rechtlichen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten.

Emotionale Belastung verhindert öffentlichen Auftritt

Meghan wird zwar anwesend sein, wird jedoch nicht sprechen. Ein Sprecher des Paares bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur diese Information. Zuvor berichtete The Daily Telegraph, dass Meghan emotional nicht in der Lage sei, aufzutreten. Prinz Harry wird die Ansprache allein halten.

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Schwere Vorwürfe gegen Thomas Markle

Die Gründe für diese Entscheidung liegen bei Meghans Vater Thomas Markle. Der 82-Jährige wurde in den USA festgenommen. Ihm wird der Besitz kinderpornografischen Materials vorgeworfen. Auch auf den Philippinen, wo er zeitweise lebte, wurden Ermittlungen eingeleitet. Thomas Markle weist alle Vorwürfe kategorisch zurück.

Fokus auf Jugendliche und soziale Medien

Das Thema der geplanten Rede betraf die Gefahren für junge Menschen in sozialen Medien. Harry und Meghan haben sich dieses Thema bereits seit Längerem auf die Fahnen geschrieben. Der Einsatz für die Sicherheit von Kindern im digitalen Raum war der Hauptgrund für die Einladung als Gastredner.

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Familienrückkehr und persönlicher Schmerz

Harry und Meghan kehrten Ende August nach Großbritannien zurück. Sie nahmen dabei ihre Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet mit. Die Familie hatte mehrere Jahre im US-Bundesstaat Kalifornien gelebt. Meghan zeigte sich erschüttert über die Vorwürfe gegen ihren Vater. Sie drückte Mitgefühl für die mutmasslichen Opfer aus.

Andauerndes Zerwürfnis in der Familie

Meghan deutete an, dass das Zerwürfnis mit ihrem Vater mit diesen Vorwürfen zusammenhängt. Der Konflikt dauert bereits seit Jahren an. Die dramatischen Entwicklungen belasten das Paar in Sussex massiv. Die politische Veranstaltung bleibt nun ohne ihren wesentlichen Mitredner.