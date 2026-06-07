Meghan Markle zeigt Lilibet häufiger: Strategischer Wandel oder Widerspruch?

Meghan Markle zeigt ihre Tochter Lilibet zunehmend auf Social Media. Experten sehen einen Zusammenhang mit dem Aufbau ihrer Lifestyle-Marke As Ever. Gleichzeitig wird ihr wegen ihres Engagements gegen digitale Gewalt Heuchelei vorgeworfen.

Meghan Markle , die Herzogin von Sussex, zeigt ihre Tochter Lilibet zunehmend auf Social-Media-Plattformen. Diese Entwicklung markiert einen deutlichen Wandel in der bisherigen Medienstrategie des Paares, das lange Zeit den Schutz der Privatsphäre ihrer Kinder priorisiert hatte.

Während Prinz Harry und Meghan früher darauf bedacht waren, ihre beiden Kinder Archie und Lilibet aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, mehren sich nun die Aufnahmen der kleinen Lilibet auf dem Instagram-Account der Herzogin. Marketing-Experten beobachten diesen Schritt mit großem Interesse und sehen darin eine strategische Neuausrichtung, die eng mit dem Aufbau ihrer eigenen Lifestyle-Marke As Ever verknüpft ist. Die Marke, die Produkte wie Marmelade, Honig und Wohnaccessoires umfasst, soll ein Bild von idyllischem Familienleben vermitteln.

Genau dieses Bild wird nun durch die Einbindung der Kinder verstärkt. Die Glaubwürdigkeit von Meghans Marke hängt maßgeblich davon ab, ob sie authentisch wirkt. Indem sie ihre Tochter in Alltagsszenen zeigt, untermauert sie den Anspruch, dass sie dieses Leben tatsächlich führt. Doch dieser Schritt sorgt auch für Kritik.

Vor allem in Anbetracht von Meghans Engagement gegen digitale Gewalt wirft die neue Offenheit Fragen auf. Erst im Mai 2024 eröffnete Meghan in Genf das Lost Screen Memorial, eine Gedenkfeier für Kinder und Jugendliche, die durch digitale Gewalt ums Leben kamen. Sie setzt sich aktiv für den Schutz von Minderjährigen im Internet ein. Kritiker werfen ihr nun Heuchelei vor.

Royal-Experte Tom Sykes sprach von Doppelmoral, da sie einerseits die Gefahren sozialer Medien anprangere, andererseits ihre eigene Tochter gezielt in Szene setze. Das Spannungsfeld zwischen dem Wunsch, eine erfolgreiche Marke aufzubauen, und dem Anspruch, Kinder zu schützen, wird immer deutlicher. Ein Foto aus ihrem begehbaren Kleiderschrank, das Meghan mit Lilibet beim Anprobieren von Outfits zeigt, wurde kurz nach der Gedenkfeier veröffentlicht und verstärkte diesen Eindruck. Meghan selbst betont über ihren Sprecher, dass sie weiterhin die Privatsphäre ihrer Tochter schütze.

Es gebe einen Unterschied zwischen dem Teilen von Familienmomenten und dem Aussetzen der Kinder der öffentlichen Beobachtung. Mit ihrer Vorgehensweise demonstriere sie genau das Prinzip, für das sie sich einsetze: Kindern trotz einer zunehmend digitalisierten Welt Privatsphäre, Selbstbestimmung und Schutz zu gewähren. Diese Erklärung stößt jedoch bei Markenexperten wie Nick Ede auf Skepsis. Ede sieht darin ein Identitätsproblem: Einerseits trete Meghan als Retterin der Kinder auf, andererseits als Social-Media-Influencerin.

Diese Doppelrolle wirke nicht authentisch. Während Marketing-Experte Aidan van Vuuren die strategische Komponente betont und die Entwicklung als logischen Schritt im Aufbau ihrer Marke sieht, bleibt die Frage nach dem Widerspruch zwischen öffentlichem Engagement und privater Inszenierung bestehen. Die Diskussion zeigt, dass Meghans Umgang mit den Themen Privatsphäre und öffentliche Darstellung weiterhin kontrovers bleibt





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Meghan Markle Lilibet Social Media Lifestyle-Marke Doppelmoral

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vision Pro in der Medizin: Fraunhofer zeigt AnwendungenVision Pro hat sich wohl in einer Branche fest etabliert – in der Medizin. Am 25. Juni veranstaltet das Fraunhofer-Institut einen dediziertes Kongress in Leipzig,

Read more »

WWDC 2026: Zeigt Apple neue Macs?Die WWDC 2026 kommt, am Montag geht es endlich los. Können wir mit neuen Macs rechnen?

Read more »

Schweizer Anleger: Vorsicht statt Rendite - Studie zeigt NachholbedarfTrotz hoher Sparquote in der Schweiz nutzen die meisten Bürger weiterhin traditionelle Sparkonten statt lukrativere Anlageformen wie Fonds oder Aktien. Eine Umfrage der Migros Bank nennt mangelndes Vertrauen und fehlende Beratung als Hauptgründe für die Zurückhaltung und zeigt auf, wie die Hemmschwelle gesenkt werden könnte.

Read more »

Schweizer Nati zeigt brillanten Start, vergibt aber ChancenDie Schweizer Nationalmannschaft startet mit einem 1:1-Unentschieden gegen Australien in die WM-Vorbereitung. Trotz eines vielversprechenden Beginns und ansprechender Spielphasen ließ Torschütze Dan Ndoye mehrere Chancen aus. Trainer Murat Yakin überrascht mit einer ungewöhnlichen Aufstellung, in der Michel Aebischer in einer offensiven Rolle agiert.

Read more »