Meghan Markles Marke AsEver verkauft Adventskalender mit KI-generiertem Bild. Die Kritik an der Technologie wird als ironisch gewertet, da die Gründerin KI selbst ablehnt.

Meghan Markle und ihre Lifestyle -Marke AsEver geraten erneut in die Kritik, nachdem bekannt wurde, dass ein für einhundertachtundvierzig Dollar angebotener Adventskalender ein künstlich generiertes Bild verwendet. Die Kontroverse verstärkt sich durch die Ironie, dass Markle selbst öffentlich die Technologie der Künstlichen Intelligenz kritisiert hat, während ihr Unternehmen SynthID-signierte Bilder nutzt, die auf OpenAI-Tools zurückgeführt werden können.

Kontroverse um KI-Bild im Weihnachtsgeschenk

Der Adventskalender enthält vierundzwanzig Pralinen, die auf der Website explizit als handgemacht beworben werden. Im Gegensatz zu den Süßigkeiten stammt das visuelle Design der Verpackung jedoch nicht von einem menschlichen Künstler, sondern wurde digital erstellt. Tests zeigten eindeutig, dass das verwendete Foto der Residenz mit dem KI-Erkennungsprogramm SynthID versehen ist. Dieses Wasserzeichen weist direkt auf die Generierung durch OpenAI hin, was im Widerspruch zu dem versprochenen handwerklichen Charakter des Produkts steht.

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Wiederholte Vorwürfe gegen die Marke AsEver

Dieser Vorfall ist kein isoliertes Ereignis, sondern wiederholt sich in der Kommunikation von AsEver. Bereits bei früheren Social-Media-Posts wurde KI-Einsatz nachgewiesen. Ein früheres Beispiel betraf eine Rabattaktion, bei der ein Kuchen mit Marmelade als zentrales Motiv diente. Auch dort bestätigte die Analyse die Nutzung von generativer KI. Experten und Beobachter stellen fest, dass diese technische Umsetzung für die visuelle Gestaltung unnötig erscheint, da die Marke menschliche Kunstwerke hätte in Auftrag geben können.

Kritik an Trainingsdaten und Plagiatsvorwürfen

Die Verwendung von KI-Modellen löst in der kreativen Branche erhebliche Bedenken aus. Die zugrundeliegenden Systeme nutzen echte Fotos, Bilder, Zeichnungen und Videos von menschlichen Künstlern als Trainingsmaterial. Künstlerorganisationen sehen darin einen Diebstahl geistigen Eigentums und plädieren für den Schutz ihrer Werke. Die Sorge geht weit über reine Urheberrechtsfragen hinaus, da befürchtet wird, dass die Automatisierung der Bildgenerierung tausenden kreativen Fachkräften ihre Existenzgrundlage nimmt.

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Wirtschaftliche Aspekte und Alternativen

Finanziell gesehen ist die Entscheidung für KI-generierte Bilder nicht zwingend kostensparend. Schätzungen zufolge hätte die Beauftragung eines menschlichen Künstlers für die Illustration des Adventskalenders maximal zehntausend Dollar gekostet. Dieser Betrag liegt deutlich unter dem Verkaufspreis des Produkts von einhundertachtundvierzig Dollar. Die Marketingentscheidung, auf SynthID-fähige KI zurückzugreifen, wirkt daher vor dem Hintergrund der hohen Margen und der öffentlichen Kritik an der Technologie als besonders problematisch.

Auswirkungen auf das Markenimage von Markle

Die Kombination aus elitärer Preisgestaltung und der Nutzung umstrittener Technologie gefährdet das Image von AsEver. Meghan Markle positioniert sich oft als Fürsprecherin authentischer Handwerklichkeit, was durch die Nutzung von Maschinenkunst untergraben wird. Die wiederholte Nutzung von KI-Bildern trotz bekannter technischer Nachteile und öffentlicher Ablehnung führt zu Vertrauensverlust bei der Kundschaft. Weitere Überprüfungen der Marketingmaterialien könnten die Debatte über ethischen Konsum und digitale Transparenz in der Lifestyle-Branche weiter anheizen.