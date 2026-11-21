Über tausend Menschen demonstrierten am Samstag in Bern gegen Entlassungen in der Medienbranche. Die Media Alliance warnt vor dem Niedergang des Journalismus.

Über tausend Personen haben am Samstag in der Stadt Bern gegen massive Entlassungen in der Medienbranche demonstriert. Die Protestierenden versammelten sich auf dem Bundesplatz, um ihr Unmut über den drohenden Verlust unabhängiger Berichterstattung auszudrücken. Das Motto der Kundgebung lautete deutlich: Weniger Journalismus bedeute weniger Demokratie. Diese Botschaft unterstrich die Dringlichkeit der Situation für die Schweizer Öffentlichkeit und die betroffenen Fachkräfte.

Protest auf dem Bundesplatz

Die Demonstration fand am Samstagnachmittag statt und zog eine große Anzahl von Teilnehmern an, darunter zahlreiche Medienschaffende. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete vor Ort über die Stimmung und die Teilnehmerzahlen. Die Versammlung auf dem historischen Bundesplatz diente als sichtbares Zeichen für die Bedenken der Branche. Die Anwesenden zeigten Solidarität mit Kolleginnen und Kollegen, die von ihren Arbeitsstellen betroffen sind oder in Zukunft entlassen werden könnten.

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Initiative Media Alliance

Die Kundgebung wurde von der Organisation Media Alliance ausgerichtet. Diese Bewegung setzt sich laut eigener Website aus Medienschaffenden, einem medienaffinen Publikum, Personalvertretungen und Berufsverbänden zusammen. Die Gruppe sieht sich als Stimme für die Belange der Presse und versucht, die Öffentlichkeit für die Gefahren der aktuellen Entwicklung zu sensibilisieren. Die breite Unterstützung durch verschiedene Berufsgruppen unterstreicht die gesellschaftliche Relevanz des Themas.

Bedenken wegen der vierten Gewalt

Nach den Entlassungen in den vergangenen Wochen hat die Media Alliance ihre Sorge um die Rolle der Medien als vierte Gewalt in der Schweiz geäußert. Die Organisation will die Öffentlichkeit wachrütteln und den schleichenden Niedergang des Journalismus stoppen. Sie befürchtet, dass eine Schwächung der Pressefreiheit die demokratischen Strukturen des Landes beeinträchtigen könnte. Diese Warnung steht im Mittelpunkt der aktuellen Kritik an der Entwicklung in der Branche.

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Reden und Stellungnahmen

Unter den Programmpunkten der Demonstration standen mehrere Reden von Journalistinnen und Gewerkschaftsvertretern. Die Sprecherinnen und Sprecher nutzten die Bühne, um ihre Perspektiven darzulegen und konkrete Forderungen zu erheben. Die Ansprachen dienten dazu, die Positionen der Demo zu artikulieren und die emotionale wie fachliche Dimension des Protests zu verdeutlichen. Die Beteiligten betonten die Notwendigkeit, die Unabhängigkeit der Medien zu bewahren.

Zukunft der Medienlandschaft

Die Protestbewegung sieht ihre Aufgabe darin, auf die langfristigen Konsequenzen für die Gesellschaft hinzuweisen. Sie argumentiert, dass ein funktionsfähiger Journalismus eine Grundvoraussetzung für eine gesunde Demokratie ist. Die Teilnehmer wollen verhindern, dass wirtschaftliche Zwänge zu einem Rückgang der Qualitätsberichterstattung führen. Die Demonstration in Bern war damit ein deutliches Signal für die Bedeutung eines freien Pressesystems.