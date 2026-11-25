Medartis übertrifft Prognosen dank starker Nachfrage nach Touch-Implantaten in den USA. Analysten revidieren Kursziele nach oben, warnen aber vor technischer Überkauftheit der Aktie.

Die Aktien des Basler Medizintechnikkonzerns Medartis haben sich seit Anfang Oktober um knapp 6,5 Prozent verbessert und damit deutliche Vorteile gegenüber den Marktindizes erlangt. Dieses überlegene Performance hat die Wertpapiere zur führenden Überflieger-Aktie an der Schweizer Börse gemacht. Getrieben wird dieser Kursaufschwung vor allem durch das beschleunigte Wachstum des US-Geschäfts, welches maßgeblich auf die schnellere als erwartet voranschreitende Verbreitung der Daumensattelgelenkprothese Touch in den Vereinigten Staaten zurückzuführen ist.

Geschäftszahlen übertreffen Analystenerwartungen

Bis Ende Oktober 2026 sind bereits mehr als 2000 Touch-Eingriffe durchgeführt worden. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet der Medizintechnikkonzern nun mit rund 3000 Operationen, was 1000 Eingriffe mehr entspricht als Experten zuvor prognostiziert hatten. Bei anhaltender Nachfrage dürfe Medartis die Prognose für das organische Kernumsatzwachstum von 17 bis 19 Prozent übertreffen. Zusätzlich gehe man davon aus, dass die Kern-Ebidta-Marge das obere Ende der prognostizierten Spanne erreicht.

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Klinische Erfahrung treibt US-Expansion voran

Der Erfolg von Medartis im amerikanischen Orthopädiemarkt sei kein Zufall, wie CEO Matthias Schupp betonte. Als entscheidende Faktoren nannte er die über mehr als ein Jahrzehnt gesammelten klinischen Erfahrungen mit Touch in Europa sowie die enge Zusammenarbeit mit führenden US-Chirurgen. Schupp erläuterte diese Punkte Anfang November in einer Medienmitteilung des Unternehmens und unterstrich damit die strategische Bedeutung der langjährigen Datenerhebung für den amerikanischen Markteintritt.

Analysten heben Kursziele und Bewertungen an

Die positiven Nachrichten aus Basel haben verschiedene Analysten zu Neueinschätzungen veranlasst. Tanya Hansalik hat ihre Prognose zum Gewinn je Aktie für die Jahre 2026 bis 2028 um 5 bis 18 Prozent erhöht. Sie hat das Kursziel von 105 auf 120 Franken angehoben und das Buy-Rating bestätigt. Die zuständige Analystin des Finanzunternehmens Octavian rechnet mit einer rascheren Margenausweitung und deutlich höheren Gewinnen.

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Technische Indikatoren signalisieren Überkauftheit

Octavian hat das Buy-Rating ebenfalls bestätigt, aber das Preisziel von 120 auf 136 Franken angehoben. Dieser neue Zielwert entspricht laut AWP-Analyser dem höchsten aller verzeichneten Kursziele. Orientiert man sich am momentanen Konsens, so haben die Medartis-Wertpapiere kaum noch Luft nach oben, da sie das aktuell geltende durchschnittliche Kursziel von 120,25 Franken so gut wie erreicht haben. Vier von der Nachrichtenagentur AWP erfasste Anlageurteile lauten Kaufen, es gibt weder Halten- noch Verkaufen-Ratings für Medartis.

Aus technischer Sicht gilt die Aktie nach dem überdurchschnittlich flotten Lauf der zurückliegenden Wochen jedoch als überkauft. Der Relative Strength Index (RSI) ist am Mittwoch auf etwas über 81 gestiegen. Auch daran gemessen käme eine Atempause der Medartis-Wertpapiere nicht komplett überraschend, was auf eine mögliche Konsolidierung in naher Zukunft hindeuten könnte.