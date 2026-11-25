Max Verstappen prüft einen Start im GT3-Wagen beim legendären Rennen in den USA. Der F1-Pilot soll Ende Januar an den Start gehen, wenn die Formel-1-Saison pausiert.

Max Verstappen bereitet sich auf ein ungewöhnliches Kapitel seiner Rennkarriere vor. Der niederländische Formel-1-Weltmeister prüft derzeit intensiv eine Teilnahme am legendären 24-Stunden-Rennen von Daytona. Dieses hochangesehene Ewige Rennen findet im kommenden Jahr vom 28. bis 31. Januar 2027 statt. Für den 29-jährigen Piloten stellt dies eine besondere Herausforderung dar, da der Start zeitlich exakt in die Ruhephase der Formel-1-Saison fällt.

Verstappen will GT3-Debüt in den USA geben

Max Verstappen bestätigte am Wochenende während des Rennwochenendes in Las Vegas, dass er das Projekt mit seinem unmittelbaren Umfeld diskutiert. Sein Ziel ist ein Start in einem GT3-Fahrzeug auf dem Daytona International Speedway in Florida. Damit knüpft er an seine bisherigen Erfolge im GT-Sport an. Bereits früher zeigte der Niederländer Interesse an diesen Fahrten, insbesondere auf der berühmten Nordschleife und in Portimão. Diese Erfahrungen motivieren ihn, auch in den USA anzutreten.

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Der Formel-1-Superstar testet neue Herausforderungen

Max Verstappen nutzte seine Anwesenheit in den USA bereits für Werbedrehs am Daytona International Speedway. Bei diesem Besuch stand jedoch nicht das Fahren im Fokus, sondern andere Verpflichtungen. Trotz der kommerziellen Termine zeigte der 29-Jährige großes technisches Interesse an der Strecke. Er bezeichnete das 24-Stunden-Rennen von Daytona als eines der Rennen, die er unbedingt fahren möchte. Diese klare Aussage unterstreicht seinen ernsthaften Willen, in diesem prestigeträchtigen Event debütieren zu wollen.

Zeitplan und Logistik für das GT3-Projekt

Ob Max Verstappen tatsächlich am Start steht, hängt von weiteren Entscheidungen ab. Aktuell muss man noch auf Neuigkeiten warten. Das Team und der Pilot haben noch ausreichend Zeit, um die finale Zustimmung zu geben. Die Teilnahme würde eine perfekte Balance zwischen seiner Haupttätigkeit in der Formel 1 und seinem Privatvergnügen am Steuer bieten. Ein Start im Januar ermöglicht es ihm, ohne Konflikte mit den Grand-Prix-Terminen zu handeln.

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Erwartungen und Perspektiven für den Piloten

Max Verstappen freut sich bereits auf die Möglichkeit, in einer anderen Fahrzeugklasse zu compete. Die Erfahrung im GT3-Sport passt gut in seine Strategie, sich weiterzubilden. Er möchte nicht nur auf der Rennstrecke dominant sein, sondern auch neue Perspektiven gewinnen. Die Verbindung zwischen seinem eigenen Team und den GT3-Einsätzen zeigt seine Leidenschaft für den Motorsport in seiner Gesamtheit. Fans und Experten beobachten nun gespannt, ob die Pläne in die Realität umgesetzt werden.

Daytona als Symbol für Vielseitigkeit

Der Daytona International Speedway ist mehr als nur eine Strecke für Max Verstappen. Er symbolisiert die Möglichkeit, außerhalb der Blase der Formel 1 zu agieren. Das 24-Stunden-Rennen ist ein klassisches Event, das Ausdauer und Teamarbeit fordert. Für den Niederländer ist dies eine Chance, seine Fähigkeiten unter extremen Bedingungen zu testen. Die Entscheidung, an diesem Event teilzunehmen, unterstreicht seinen Anspruch, nicht nur ein F1-Pilot zu sein, sondern ein vielsseitiger Rennsportler.