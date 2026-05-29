Max Küngs neuer Roman "Supertoskana" ist eine Fortsetzung seines Familien-Freunde-Ferien-Romans, der in Italien spielt. Die Geschichte folgt einer unglücklichen Ferienkonstellation, die von Konflikten und Überzeichnungen geprägt ist. Der Roman ist eine Mischung aus Lustigem und Doofem, aber immer unterhaltsam.

Max Küng hat die Fortsetzung zu seinem Familien-Freunde-Ferien-Roman geschrieben, der in Italien spielt. In seinem neuen Buch " Supertoskana " treffen sich alte Bekannte und neue Gesichter in Italien .

Das ist mal lustig, mal doof, aber immer unterhaltsam. Max Küng erzählt von einer unglücklichen Ferienkonstellation, die er bereits in seinem Roman "Fremde Freunde" beschrieben hat. In "Supertoskana" gibt es keine Figur, die nicht nervt: Jean, ein Hobbykoch mit Alkoholproblem und passiv-aggressiver, kluger Frau Jacqueline. Die Gastgeber Salome und Filipp - ein Künstlerpaar -, Bernhard, der Zahnarzt mit einer neuen, jungen Freundin Chrissy, dem gemeinsamen Baby sowie ein Schriftsteller, der im Hintergrund und deshalb recht blass bleibt.

Die Idee der um die 50-Jährigen ist gut, aber die Ausführung ist eine Katastrophe. Drei Paare verbringen zusammen, ein bisschen am Pool liegen, ein bisschen dolce far niente, ein bisschen sich den Bauch vollschlagen. Konflikte schwelen, bevor überhaupt jemand in der Urlaubsvilla eintrifft. Die Menschen in dieser Geschichte sind so überzeichnet und schon fast karikiert durch diese Ferienwoche.

Die junge Freundin Chrissy ist Gym-Influencerin. Der Jean kocht und säuft und sorgt sich um seine Sauerteigmutter. Die Sängerin Salome gibt sich insofern abgehoben, als dass sie grundsätzlich kein Interesse an Interaktion hat und sich mehr um ihre Katze kümmert, als um irgendein menschliches Wesen. Aber manchmal wäre ein bisschen mehr Langeweile schön.

Zum Beispiel beginnt es zu regnen, nicht einfach so, sondern stark. Der Sturm ist Mittel, die Stimmung in der italienischen Villa aufzuzeigen, aber muss alles immer gleich so extrem sein? Max Küng schafft es, Leserinnen und Leser in diese Geschichte hineinzuziehen, sehr schnell und sehr clever. Sodass man die Figuren nicht gerade anfängt zu mögen, aber immerhin beginnt, sie zu verstehen.





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