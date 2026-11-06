Max der Uristier: Quartierplan für Nätschen UR offen zur Mitwirkung

Der Holzstier Max der Uristier in Andermatt benötigt einen neuen Quartiergestaltungsplan. Bis 7. Dezember läuft die Mitwirkung für die 36 Meter lange Tourismusattraktion im Kanton Uri.

Die Planung für die Installation des Holzstier s "Max der Uristier" auf dem Gelände von Nätschen UR in der Gemeinde Andermatt hat einen wichtigen rechtlichen Schritt erreicht. Der entscheidende Quartiergestaltungsplan wurde am Freitag offiziell aufgelegt und ist bis zum 7. Dezember für die öffentliche Mitwirkung verfügbar. Dieser Schritt ist notwendig, da die Errichtung der großen Tourismusattraktion eine Anpassung der bestehenden Baubestimmungen erfordert, um das Projekt rechtssicher umzusetzen.

Spezifikationen und Bauweise der Attraktion

Der massive Holzstier wurde speziell für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Mollis GL gefertigt und weist beeindruckende Dimensionen auf. Mit einer Länge von 36 Metern und einer Höhe von 20 Metern handelt es sich um eine der größten Holzkonstruktionen dieser Art. Die Struktur ist so konzipiert, dass sie auf verschiedenen Ebenen bespielt werden kann und somit interaktiv mit Besuchern interagiert.

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Ein zentrales Element der Konstruktion ist die Aussichtsplattform, die sich auf dem Rücken des Stiers befindet. Dort können Touristen einen weiten Blick über die umliegende Landschaft im Kanton Uri genießen. Der Erläuterungsbericht zum Quartiergestaltungsplan "Nätschen West", der vom Verein "Max der Uristier" erarbeitet wurde, beschreibt diese architektonischen Details präzise. Die Plattform dient als Hauptanziehungspunkt für Gäste, die das einzigartige Erlebnis suchen.

Zugänglichkeit und technische Infrastruktur

Um die Zugänglichkeit für alle Besuchergruppen zu gewährleisten, sind im Plan detaillierte Infrastrukturentwicklungen vorgesehen. Für den Zugang zur Attraktion soll eine Aussentreppe aus Stahl errichtet werden, die eine sichere und direkte Verbindung ermöglicht. Zusätzlich ist zwischen den Hinterbeinen des Stiers ein Lift geplant, um den Aufstieg auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Eltern mit Kinderwagen zu erleichtern.

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Da das Gelände in Nätschen UR schräg ist, müssen spezifische Anpassungen vorgenommen werden, damit "Max der Uristier" horizontal steht. Diese baulichen Maßnahmen sind essenziell, um die Stabilität der Konstruktion und die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Die Anpassung des Geländes ist daher ein fester Bestandteil des geplanten Quartiergestaltungsplans und wird die Landschaftsgestaltung vor Ort sichtbar verändern.

Betriebsführung und Sicherheitsvorkehrungen

Der Betrieb der Attraktion soll eng an die Fahrpläne der lokalen Bergbahnen gekoppelt sein. Die geplanten Betriebszeiten orientieren sich somit direkt an den Öffnungszeiten der Seilbahnen im Andermatt-Sedrun-Disentis-Gebiet. Diese Synchronisierung stellt sicher, dass die Attraktion für Gäste zugänglich ist, die ohnehin bereits die Bergbahnen nutzen, und maximiert die Synergieeffekte mit dem bestehenden Tourismusangebot.

Aus strikten Brandschutzgründen ist die maximale Besucherzahl auf 150 Personen gleichzeitig beschränkt. Diese Begrenzung dient dem Schutz aller Anwesenden und gewährleistet, dass im Notfall eine schnelle Evakuierung möglich ist. Durch gezielte betriebliche Massnahmen soll zudem verhindert werden, dass sich Skifahrer und Fussgänger im Winter in die Quere kommen. Die Sicherheitsstandards sind somit hoch angesetzt und berücksichtigen die spezifischen Gegebenheiten des Wintersports.

Anreisekonzepte und erwartete Effekte

Die Hauptanreise für die Gäste ist primär über die Gondelbahn von Andermatt aus sowie mit der Matterhorn Gotthard Bahn vorgesehen. Um den Verkehr vor Ort zu regulieren, werden fünf bis zehn Kurzzeitparkplätze geschaffen, die eine kurze Nutzung ermöglichen sollen. Dieser Ansatz fördert den öffentlichen Nahverkehr und reduziert den individualisierten Autoverkehr im sensiblen Alpengebiet.

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Der Verein "Max der Uristier" geht davon aus, dass die Attraktion im Verhältnis zum bestehenden Sommer- und Wintertourismus nur geringe zusätzliche Besucherströme auslösen wird. Allerdings wird in der Zwischensaison, wenn die Oberalppassstrasse geschlossen ist und die Gondelbahn nicht verkehrt, mit zusätzlichen Tagestouristen gerechnet. Diese Phase bietet somit ein besonderes Potenzial für die Attraktion, um auch außerhalb der Hauptsaison Gäste in die Region zu locken.