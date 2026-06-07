Mauro Lustrinelli verlässt den FC Thun und wird Cheftrainer bei Union Berlin. Gian-Luca Privitelli wird sein Nachfolger beim FC Thun.

Mauro Lustrinelli hat aufregende Tage hinter sich. In seiner 4. Saison als Cheftrainer des FC Thun führte er unlängst die Berner Oberländer - notabene als Aufsteiger - sensationell zum Meistertitel.

Mehrere Tage lang standen der Klub, mit ihm die Region und Anhänger Kopf ob diesem Coup. Wenige Tage nach dem Grosserfolg wurde bekannt, dass der 50-Jährige weiterzieht und den Sprung in die Bundesliga wagt. Dort übernimmt er beim Traditionsklub Union Berlin. Bevor Lustrinelli seine Zelte in der Schweiz abbricht, kommt er am Sonntag ins Sportpanorama und stellt sich den Fragen von Moderator Rainer Maria Salzgeber.

Mittlerweile ist auch bekannt, in wessen Hände Lustrinelli sein Werk beim FC Thun übergibt: Gian-Luca Privitelli wird ab der Saison 2026/27 der Nachfolger des charismatischen Tessiners. Sportpanorama am Sonntag. Verfolgen Sie die Sendung am Sonntag - ausnahmsweise erst um 19:00 Uhr - im TV auf SRF zwei oder im Stream in unserer Sport App. Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung: Der FC Thun feiert nach dem Meistertitel und dem Abgang von Mauro Lustrinelli eine neue Ära.

Der Klub wird in der neuen Saison von Gian-Luca Privitelli geführt. Der neue Cheftrainer wird die Mannschaft in die neue Saison führen und die Spieler motivieren, um den Erfolg des Vorgängers zu wiederholen. Der FC Thun wird in der neuen Saison von Gian-Luca Privitelli geführt und wird die Mannschaft in die neue Saison führen. Der neue Cheftrainer wird die Spieler motivieren, um den Erfolg des Vorgängers zu wiederholen.

Der FC Thun wird in der neuen Saison von Gian-Luca Privitelli geführt und wird die Mannschaft in die neue Saison führen. Der neue Cheftrainer wird die Spieler motivieren, um den Erfolg des Vorgängers zu wiederholen. Der FC Thun wird in der neuen Saison von Gian-Luca Privitelli geführt und wird die Mannschaft in die neue Saison führen





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