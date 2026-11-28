Mauro Lustrinelli verlässt Union Berlin nach nur fünf Monaten. Die Fußball-Zweite Liga Thun verliert den Trainer, während Dirk Zingler den Umstrukturierungsplan vorstellt.

Mauro Lustrinelli hat seinen Posten als Cheftrainer bei Union Berlin verloren. Der Schweizer Coach verlässt den Verein wenige Stunden nach der 1:2-Niederlage gegen Mainz. Die Führung von Union Berlin hat diese Entscheidung bereits verkündet. Die sportliche Entwicklung der Männermannschaft hat die Erwartungen der Vereinsverantwortlichen nicht erfüllt. Die aktuelle Platzierung und die Spielweise führten zu einer Gefährdung des Klassenerhalts in der Bundesliga.

Trainerwechsel nach fünf Monaten

Mauro Lustrinelli war erst vor fünf Monaten zum Trainer von Union Berlin bestellt worden. Seine Amtszeit endet nun vorzeitig im Spieljahr. Zuvor hatte er den FC Thun zur Meisterschaft in der zweithöchsten Schweizer Liga geführt. Diese Erfolge konnten den sportlichen Abwärtstrend in der Bundesliga nicht umkehren. Union Berlin startete mit sieben Punkten aus elf Spielen in die aktuelle Saison. Die Klub-Führung betrachtet diese Bilanz als unzureichend für die ambitionierten Ziele.

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Ursachen und strategische Neuausrichtung

Der Präsident von Union Berlin, Dirk Zingler, begründete die Kündigung öffentlich. Er betonte, dass die Umsetzung der im Sommer vereinbarten Ausrichtung nicht zum gewünschten Ergebnis führte. Die darauf abgestimmten Kaderveränderungen haben die angestrebte sportliche Entwicklung nicht gebracht. Daher sieht sich der Verein gezwungen, sich personell und strukturell neu aufzustellen. Die Entscheidung gilt als notwendig, um die finanzielle und sportliche Basis zu sichern. Der direkte sportliche Kontext nach dem Spiel in Mainz beschleunigte diese Maßnahme.

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Neue Strukturen in der sportlichen Leitung

Neben dem Trainerwechsel erfolgen tiefgreifende Änderungen in der Sportdirektion. Maximilian Hoffmann, bisher zuständig für die Talenteförderung, übernimmt das Amt des Sportdirektors. Er ersetzt Horst Heldt in dieser Position. Die Zusammenarbeit mit Horst Heldt wird zum Saisonende aufgelöst. Diese Personalie ist Teil der umfassenden Neuausrichtung des Vereins. Die Verantwortlichen wollen so die Struktur der ersten Mannschaft besser steuern können. Die Rollenverteilung wird neu definiert, um mehr Stabilität zu schaffen.

Kontext zur Schweizer Liga

Mauro Lustrinelli stand in der Kritik, da sein vorheriger Erfolg in der zweithöchsten Schweizer Liga nicht direkt auf die Bundesliga übertragbar war. Die Anforderungen in der höchsten deutschen Spielklasse sind anders. Es gibt Äußerungen, dass er lieber beim FC Thun geblieben wäre. Dort hätte er weiter als Meistermacher agieren können. Der Wechsel nach Berlin galt als großer Schritt. Die aktuellen Ereignisse zeigen jedoch die Härte des Profifußballs. Die Unterschiede zwischen den Ligen sind deutlich spürbar geworden. Union Berlin setzt nun auf andere Schwerpunkte.