Zürcher Künstler Matthias Gnehm veröffentlicht sein zwölftes Werk. Der Architekt übernimmt erstmals die Verlagshoheit und kombiniert Kunst mit Gesundheitsthemen.

Der Zürcher Comiczeichner und diplomierte Architekt Matthias Gnehm bereitet das kommende Jahr mit einem bedeutenden Schritt vor. Nach elf bereits veröffentlichten Büchern tritt der Künstler Neuland, indem er sein zwölftes Werk als eigener Verleger auf den Markt bringt. Die neue Graphic Novel trägt den Titel "Das Figur-Zeit-Modell und meine unendlich geliebte Alina Branni". Dieser Schritt markiert eine professionelle Zäsur in der Karriere des kreativen Schaffens, da er nun nicht nur Autor und Zeichner, sondern auch für die Produktion und Distribution verantwortlich ist.

Erster Schritt als eigenständiger Verleger

Matthias Gnehm betritt mit diesem Vorhaben ein komplett neues Feld. Bislang zeichnete er bei seinen ersten zwei Büchern die Bilder, während sein Kollege Francis Rivolta die Geschichten schrieb. Um auch das narrative Handwerk selbst in die Hand zu nehmen, folgten neun Graphic Novels, die er allein schrieb und zeichnete. Nun übernimmt er bei dem neuesten Projekt die komplette Verlagsarbeit selbst. Diese finanzielle Risikobereitschaft steht im Einklang mit seiner grundsätzlichen Haltung, bei der Wahl zwischen Bekanntem und Neuem stets Letzteres zu bevorzugen. Vorreservierungen für die ersten 50 Exemplare dieser Limited Edition wurden bereits vor Ort getätigt, was einen neuen Ansatz in seiner Vertriebsstrategie darstellt.

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Vernissage im Gesundheitskontext

Der Start für diese neue Ära fand im September mit einer Werkschau statt. Die Vernissage wurde im Ort Sihlporte Rotpunkt Apotheke abgehalten, welcher die Geschäftsführerin Natalia Gnehm zur Verfügung stellte. Christian Brändle, Direktor des Museums für Gestaltung, bezeichnete die Ausstellung anerkennend als ein Lebenswerk. Für alle Beteiligten, darunter auch die drei Söhne des Künstlers, die tatkräftig mithalfen, war dieser Ort ein Neuland. Die Wahl der Apotheke ergab sich daraus, dass Matthias Gnehm die Pharmaziedozentin Elvan Kut zu einem Gespräch über die ganzheitliche Betrachtung von Gesundheit einlud. Er bejaht die Frage, ob Kunst gesund hält, klar und sieht in der Verbindung von Gesundheit und Kunst eine konzeptionelle Logik.

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Inhaltliche Schwerpunkte und Figurenentwicklung

Die neue Handlung dreht sich um eine Wissenschaftlerin, die eine existenzielle Entdeckung macht, jedoch ihrem Freund nicht aus einer Lebenskrise helfen kann. Die zentrale Frage lautet, wie viel Einfluss Menschen auf ihr eigenes Wohlergehen haben. In der Phase der Geschichtsentwicklung forscht Gnehm nach dem Beruf und der Tätigkeit seiner Figuren, um deren Glaubhaftigkeit zu maximieren. Er schätzt die Freiheit, je nach Szene unterschiedlich "heranzuzoomen", sei es eine Vogelperspektive auf ein Gebäude oder ein typischer Gesichtsausdruck der Helden. Er hält sich dabei strikt an die Gesetze der räumlichen Kontinuität, die er auch an der ZHAW in der Architekturabteilung im Fach Kunst und Raum sowie an der HSLU in einem Storyboard-Workshop unterrichtet.

Produktionsablauf und künstlerische Techniken

Die Produktion der neuen Grafik verläuft nach einem festen Rhythmus. Im Sommer geht das Buch mit der Protagonistin Alina in den Druck, im Herbst ist das Buch fertig und wird an die Fans verschickt. Matthias Gnehm befindet sich derzeit in der Zeichnephase, wobei die Skizzen bereits sitzen. Er zeichnet mit Kreide auf Kartonplatten und weiß aus Erfahrung, wie lange er für eine einzelne Platte benötigt. Diese Dauer gibt ihm gewissermaßen die Zeitvorgabe vor, was ihm ermöglicht, eine sinnvolle Struktur in die selbstständige Arbeit zu integrieren. Er betont, dass die Zeit sein Chef sei und Absprachen mit Beteiligten essentiell sind.

Perspektiven und kultureller Hintergrund

Seine Lieblingsphase hinter sich lassend, blickt Matthias Gnehm auf seine weiteren beruflichen Aktivitäten. Der an der ETH diplomierte Architekt nimmt Aufträge für Filmprojekte an, wo er Storyboards gestaltet. Sein bevorzugtes Café in Zürich ist in der Sternwarte an der Uraniastrasse, von wo aus er viele Ansichten der Stadt beobachtet, die in seinen Büchern oft aus der Vogelschau gezeichnet sind. Die graphischen Möglichkeiten des Comics wurden unter anderem von Will Eisner begründet, nachdem französische Zeichner wie Moebius und Jacques Tardi das Genre erweiterten. Für Gnehm ist die Graphic Novel ein geniales Medium, das durch die Unabhängigkeit von Sets und Beschränkungen eine maximale gestalterische Freiheit bietet. Seine Arbeit "Das Quecksilbergemälde" wurde vom Hrsg. Stücheli Architekten veröffentlicht, was seine Vernetzung in der Architektur- und Kunstszene unterstreicht.