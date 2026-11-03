Matthias Geyer wird im April 2027 neuer CEO der Mosterei Möhl

Ab dem 1. April 2027 übernimmt Matthias Geyer die Führung der Mosterei Möhl. Sein Vorgänger Michael Artho wechselt zur Brauerei Schützengarten, um dort die Leitung zu übernehmen.

Die Mosterei Möhl in Arbon TG gibt bekannt, dass Matthias Geyer im Frühling 2027 die Position des Geschäftsführers übernimmt. Der 52-jährige Marktexperte mit einem betriebswirtschaftlichen Abschluss der Universität St. Gallen (HSG) tritt seine neue Stelle am 1. April 2027 an. Diese Personalie markiert einen bedeutenden Führungswechsel für das traditionsreiche Familienunternehmen, das sich auf die Verarbeitung von Mostäpfeln spezialisiert hat.

Erfahrung in der Lebensmittelbranche

Matthias Geyer bringt umfassende Branchenerfahrung mit, die ihn zum idealen Kandidaten für die Rolle des neuen Leaders macht. Von 2001 bis 2003 war er für den globalen Lebensmittelkonzern Mondelez tätig. Anschließend leitete er zwischen 2005 und 2008 das Produktmanagement bei Thurella, wodurch die Getränkebranche für ihn kein Neuland darstellt. Diese Stationen bilden das Fundament seiner Karriere in der Fast-Moving-Consumer-Goods-Branche.

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Für rund 15 Jahre war Geyer in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Hügli Gruppe engagiert, bevor er seit Oktober 2022 das Unternehmen leitete. Ernst Möhl, Präsident des Verwaltungsrates der Mosterei Möhl AG, betont in der Mitteilung, dass Geyer eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit sei, die hervorragend zum Familienunternehmen passe. Seine strategische Weitsicht gepaart mit pragmatischer Umsetzung soll neue Impulse für das Unternehmen setzen.

Kontinuität und neue Impulse

Die Mosterei Möhl verarbeitet jährlich rund 25'000 Tonnen Mostäpfel, die aus einem Umkreis von 40 Kilometern stammen. Zwei Drittel der Äpfel werden direkt von Landwirtinnen und Landwirten aus der unmittelbaren Umgebung bezogen, was die starke regionale Verankerung des Unternehmens unterstreicht. Geyer plant, diese starke Marke und die natürlichen Qualitätsprodukte mit neuen Ideen weiterzuentwickeln. Er freut sich darauf, gemeinsam mit der Familie Möhl und allen Mitarbeitenden die Zukunft des Unternehmens erfolgreich zu gestalten.

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Der Wechsel von Matthias Geyer bedeutet gleichzeitig das Ende einer Ära für Michael Artho, der seit 2018 die Mosterei Möhl leitete. Artho wird Mitte 2027 neuer CEO der Brauerei Schützengarten in St. Gallen. Der 47-jährige studierte Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt KMU an der Universität St. Gallen und gilt als Persönlichkeit, die die Branche bestens kennt und tief in der Ostschweiz verwurzelt ist.

Wechsel zur ältesten Brauerei der Schweiz

Michael Artho wird seine Tätigkeit bei der Brauerei Schützengarten am 1. März 2027 aufnehmen, um die Leitung des Unternehmens Mitte 2027 offiziell zu übernehmen. Er folgt damit auf Reto Preisig, der im Jahr 2027 in den Ruhestand geht. Die Brauerei Schützengarten, gegründet im Jahr 1779 in St. Gallen, ist die älteste Brauerei der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt über 220 Mitarbeitende und produziert jährlich rund 175'000 Hektoliter Bier.

Diese doppelte Führungsentscheidung sichert beiden Ostschweizer Traditionsunternehmen die Expertise erfahrener Manager. Während Matthias Geyer die Entwicklung der Apfelprodukte und Cidres bei der Mosterei Möhl vorantreiben wird, fokussiert sich Michael Artho auf die Bierbrauerei. Beide Unternehmen profitieren von den langjährigen Erfahrungen ihrer neuen Chefs in der Schweizer Wirtschaft.