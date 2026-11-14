Mats Thiersch gewinnt Dirigierwettbewerb Concours de Genève

Der 23-jährige deutsche Dirigent Mats Thiersch triumphiert beim renommierten Concours de Genève. Er schlägt Konkurrenten und gewinnt den ersten Preis von 20'000 Franken für seine Leistung mit dem Orchestre de la Suisse Romande.

Der 23-jährige deutsche Dirigent Mats Thiersch hat den Dirigierwettbewerb des 80. Concours de Genève für sich entschieden. Der Wettbewerb findet in der Genfer Victoria Hall statt und gilt als eine der wichtigsten Veranstaltungen seiner Art im internationalen Musikleben.

Thiersch dirigierte das renommierte Orchestre de la Suisse Romande (OSR) bei der Aufführung von Richard Strauß' Tondichtung "Don Juan". Für diesen Erfolg erhielt er den ersten Preis, der mit 20'000 Franken dotiert ist. Zusätzlich sicherte er sich den Preis der Musikerinnen und Musiker des OSR, wie die Verantwortlichen des Musikwettbewerbs bestätigten.

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Der Mechanismus des Wettbewerbs und die Preisvergabe

Der Gewinner des zweiten Preises ist der 29-jährige Südafrikaner Jacobus De Jager. Er dirigierte Auszüge aus "Romeo und Julia" von Sergej Prokofjew und erhielt eine Preisgeldsumme von 12'000 Franken. Der dritte Platz ging an den 27-jährigen Schweizer Gabriel Pernet, der die Suite aus "Der Feuervogel" von Igor Strawinsky leitete. Pernet erhielt den dritten Preis in Höhe von 8'000 Franken sowie den Publikumspreis.

Die internationale Jury stand unter dem Vorsitz des französisch-schweizerischen Dirigenten Bertrand de Billy. Die Bewertungskriterien umfassten sowohl technische Präzision als auch musikalische Tiefe. Der erste Teil des Finals am Mittwoch fand in einem neuartigen Format statt, bei dem Disziplinen und Komponieren erstmals vereint wurden. Im Kompositionsfinale sowie bei allen Sonderpreisen gewann der 20-jährige Südkoreaner Hanurij Lee.

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Positionen der Stakeholder und historische Bedeutung

Der Concours de Genève zählt zu den weltweit renommiertesten Musikwettbewerben. Seit 1994 hatte die Organisation keinen Dirigierwettbewerb mehr durchgeführt. Dies unterstreicht die besondere Bedeutung der aktuellen Ausgabe für das musikalisches Umfeld der Stadt Genf und der Schweiz. Die Veranstaltung dient als wichtige Plattform für junge Talente aus aller Welt.

Von den 168 Teilnehmenden wurden 24 für die erste Runde ausgewählt. Dieser Selektionsprozess ist extrem kompetitiv. Die Halbfinalisten dirigierten das Orchestre de Chambre de Genève, das Ensemble Contrechamps und das OSR bei drei öffentlichen Proben. Nach diesen Phasen schieden drei der Finalisten aus, bevor die letzte Runde mit den verbleibenden drei Kandidaten stattfand.

Auswirkungen auf die Karrieren der Gewinner

Mats Thiersch darf die Leitung eines Konzerts in den nächsten beiden Spielzeiten übernehmen. Diese Gelegenheit bietet ihm eine wichtige Bühne für seine weitere Karriere im internationalen Musikbetrieb. Die Zusammenarbeit mit dem Orchestre de la Suisse Romande ist ein bedeutender Schritt für den jungen deutschen Dirigenten.

Für die anderen Gewinner bedeuten die Preise nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Anerkennung durch die Fachwelt. Jacobus De Jager und Gabriel Pernet können mit ihren Preisen das Vertrauen in ihre musikalische Führung stärken. Die Unterstützung durch die Jury und das Publikum, wie beim Publikumspreis für Pernet, ist entscheidend für den Aufbau eines internationalen Renommees.

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Zukünftige Perspektiven und weitere Schritte

Der Erfolg bei diesem Wettbewerb öffnet Thiersch Türen zu weiteren Engagements. Die Erfahrung im Umgang mit großen Orchestern wie dem OSR ist wertvoll für seine Entwicklung. Die internationale Jury, angeführt von Bertrand de Billy, hat die Leistung der Finalisten umfassend bewertet.

Der Concours de Genève setzt damit ein Zeichen für die Förderung junger musikalischer Talente. Die Veranstaltung zieht Aufmerksamkeit auf sich und zeigt die Bedeutung klassischer Musik in der modernen Kultur. Die Gewinner werden ihre Erfolge in den kommenden Jahren in Konzertsälen weltweit nutzen können. Die Struktur des Wettbewerbs hat sich bewährt und bietet eine solide Grundlage für die Zukunft.