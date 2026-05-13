Mathys Rondel vom Tudor-Team kollidiert mit UAE-Auto

Mathys Rondel vom Schweizer Tudor-Team kollidiert mit einem UAE-Teamauto während der 5. Etappe des Giro d'Italia. Das Auto nimmt mehr Schaden als der junge Franzose, während Rondel mit dem Schrecken davonkommt und weiterfahren kann.

Tudor-Radprofi knallt in Heckscheibe von UAE-Auto Mathys Rondel erlebt eine verrückte 5. Etappe des Giro d'Italia. Bei garstigem Wetter kollidiert er mit einem Teamwagen . Das Auto nimmt mehr Schaden als der junge Franzose.

Während der 5. Etappe des Giro d'Italia am Mittwoch von Praia a Mare nach Potenza über 203 Kilometer kommt es zu einem kuriosen Zwischenfall. Mathys Rondel vom Schweizer Tudor-Team knallt in die Heckscheibe eines UAE-Teamautos. Der 22-jährige Franzose hat Glück im Unglück.

Während Rondel mit dem Schrecken davonkommt und weiterfahren kann, nimmt das Auto mehr Schaden. Die Heckscheibe ist zerborsten. Der Fahrer kann das Rennen mit seinem Wagen in der Wagenkolonne aber ebenfalls fortführen. Obwohl im Süden Italiens gefahren wird, zeigt sich das Wetter wie im hohen Norden.

Die Radprofis werden während der ganzen Etappe von tiefen Temperaturen, Hagel und Regen begleitet





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