Mathis Wackernagel, Miterfinder des ökologischen Fussabdrucks, kritisiert die mangelnde Ressourcensicherheit in der globalen Wirtschaftspolitik. Er warnt vor den Folgen des weltweiten «Overshoot» und betont die Notwendigkeit, die regenerativen Ressourcen ins Zentrum der Politik zu stellen. Die Schweiz erreicht am 11. Mai ihren «Overshoot Day», was bedeutet, dass die Menschheit die regenerativen Ressourcen eines ganzen Jahres bereits an diesem Tag verbraucht hätte, wenn alle so leben würden wie die Schweiz. Wackernagel plädiert für eine klare und konstruktive Kommunikation über die ökologische Krise und betont die Verantwortung jedes Einzelnen.

Wussten Sie, dass ein Basler den ökologischen Fussabdruck erfunden hat? Die Schweiz sagt gern, sie sei zu klein, um in der Umwelt politik etwas auszurichten. Eine faule Ausrede?

«Ja», sagt Mathis Wackernagel. «Alle halten sich für einen Sonderfall. » Mathis Wackernagel warnt, Länder ohne Ressourcensicherheit befänden sich auf einem gefährlichen Pfad. Wackernagel, Miterfinder des ökologischen Fussabdrucks, kritisiert Untergangskommunikation als psychologisch falsch und kontraproduktiv.

Am 11. Mai erreicht die Schweiz ihren «Overshoot Day». Das bedeutet: Würde die ganze Welt so leben wie die Schweiz, hätte die Menschheit die regenerativen Ressourcen eines ganzen Jahres bereits an diesem Tag verbraucht. Wackernagel ist Miterfinder des ökologischen Fussabdrucks, auf dem der «Overshoot Day» basiert.

Das brachte dem Präsidenten des Global Footprint Network zwei Ehrendoktortitel ein und den Blue Planet Prize, der oft als «Nobelpreis für Umweltfragen» gilt. (Lacht) Ich bin einfach meinen Interessen nachgegangen und hatte ein Umfeld, das gesagt hat: Mach, was du willst. Meine Grosseltern haben viel von der Zeit des Zweiten Weltkriegs erzählt. Die Schweiz konnte damals nur für sieben Monate im Jahr Nahrung produzieren, es reichte schlicht nicht für alle und führte zu Rationierung von Essen.

Diese Geschichten haben mir früh klargemacht, wie zentral Ressourcensicherheit ist. Damit meine ich vor allem die regenerativen Ressourcen. Das sind die wesentlichsten; sie begrenzen alles andere. Nein, Länder, die Ressourcensicherheit nicht ins Zentrum ihrer Wirtschaftspolitik stellen, befinden sich auf einem selbstmörderischen Pfad.

Das meine ich nicht metaphorisch. Das ist so. Überhaupt nicht. Bei den Ressourcen herrscht totales Marktversagen.

Wenn es zu wenig Bäckereien gibt, wird das Brot teurer – und neue entstehen. Bei den Ressourcen funktioniert die unsichtbare Hand nicht. Wir sind massiv im weltweiten «Overshoot»: Wir hängen von Ressourcenströmen ab, die es langfristig nicht gibt und die wir uns nicht leisten können. Das ist ineffizient und riskant.

Und irgendwer wird dafür bezahlen. Manche würden entgegnen: Die Schweiz ist davon kaum betroffen. Sie ist wohlhabend genug, um die Ressourcen anderer Länder zu kaufen. Klar, in einem stabilen System regiert Geld die Welt.

Aber wenn das internationale Vertrauen zerbricht, gewinnen lokale Ressourcen relativ an Wert, international mobiles Geld verliert ihn. Die Kräfteverhältnisse werden sich verschieben. Schon heute leben 72 Prozent der Weltbevölkerung in einem Land, das mehr verbraucht, als sein Ökosystem produziert, und das gleichzeitig weniger Einkommen hat als der Weltdurchschnitt, und damit die Kaufkraft nicht hat, mehr Ressourcen zuzukaufen. Hier meine Theorie, mit der ich mir nicht nur Freunde mache: «Exceptionalism is universal».

Alle halten sich für einen Sonderfall. In der Schweiz heisst es immer wieder, wir seien zu klein. Wir sollten mit den grossen Würfen warten, bis andere handeln. Dabei ist der Anreiz, etwas zu tun, gerade dann noch grösser, wenn alle anderen nichts tun.

Denn dann ist der Unvorbereitete noch schneller noch grösseren Risiken ausgesetzt. Ja. Menschen zeigen gern mit dem Finger auf andere. Meine Botschaft ist eine andere: Jeder hat selbst viel in der Hand, um etwas zu bewegen. ist eine seit 2020 bestehende Offensive, die Inspiration und Anregungen rund um die Themen Energieeffizienz, Klimaschutz und Umwelt bietet.

In Zusammenarbeit mit namhaften Partnern aus der Privatwirtschaft, mit Unterstützung von Das einzige Land, das Ressourcen ernst nimmt, ist China. Liest man den Fünfjahresplan, geht es auf jeder Seite mehrmals um Ressourcen: Wasser, Natur, Energie. Das mag daran liegen, dass sie eine eigene Ideengeschichte haben, die sich getrennt von der westlichen entwickelt hat. Bis in die 70er-Jahre war die Volksrepublik China nicht bei der UNO zugelassen.

Darauf habe ich keine abschliessende Antwort. Seit den 70er-Jahren wissen wir sehr klar, dass die menschliche Nachfrage unsere verfügbaren regenerativen Ressourcen bei weitem übersteigt. Die wenigsten sehen einen Vorteil, darauf mit Klarheit zu antworten. Ressourcenübernutzung, und da zähle ich das Klima mit, wird als nobles Seitenthema abgehandelt.

Mich fasziniert daher bis heute die Frage: Was fehlt uns, um die ökonomische Notwendigkeit des Handelns erkennen zu können? Der ökologische Fussabdruck und der «Overshoot Day» hatten eine gewisse Resonanz. Aber sie werden als Dornen empfunden, nicht als Entscheidungshilfen, die einem erlauben, sich effektiver auf die unweigerliche Zukunft vorzubereiten. Sollten Zahnärzte also nicht über Erkenntnisse zur Zahngesundheit sprechen?

Es ist richtig, sich in die Öffentlichkeit einzubringen. Nur die Art und Weise, wie das oft geschieht, finde ich oft kontraproduktiv. Wir befinden uns im Konkurrenzkampf der Ideen. Damit sich eine Idee durchsetzt, muss sie empirisch belegbar und relevant sein.

Und, was oft vergessen wird: Der Empfänger oder die Empfängerin muss sie als Vorteil erkennen





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