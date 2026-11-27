Mathilde Gremaud gewinnt den Big-Air-Final vor Megan Oldham. Zweite Schweizerin im Final. Männer-Final ohne Schweizer.

Im Big-Air-Final des Freestyle-Skiing - Weltcup s endete die Konkurrenz für die Top-Favoritin Mathilde Gremaud mit einem überraschenden Sieg. Nach ihrem zweiten Zwischenrang im ersten Durchgang übernahm die Schweiz erin nach ihrem zweiten Versuch die Führung und hielt diese bis zum Schluss.

Neuer Modus im Big-Air-Final

Die Kanadierin und amtierende Olympiasiegerin Megan Oldham hätte ihr zum Auftakt der Weltcup-Saison noch in die Suppe spucken können, doch so weit kam es nicht. Oldham verpasste Gremauds Marke von 177,75 Gesamtpunkten um genau 2,5 Zähler. Gremaud bezeichnete den neuen Modus im Big Air als äußerst nervenaufreibend. Seit dieser Saison werden im Final nur noch zwei statt drei Sprünge bestritten, und es gibt kein Streichresultat mehr.

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Dies erhöht den Druck auf jede einzelne Runde erheblich.

"Ich dachte, sie holt mich noch", sagte die sichtlich erleichterte Freiburgerin nach ihrem Coup. Für die 26-Jährige markiert dieser Erfolg ein wichtiges Jubiläum, da es ihr der zehnte Sieg im Big-Air-Weltcup ist.

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Zudem war es ihr erster Podestplatz in dieser Disziplin seit über zwei Jahren. Bei den Olympischen Spielen in Milano Cortina hatte sie in dieser Disziplin eine große Enttäuschung erlebt, als ein Sturz im Trainingsdurchgang sie zum Final-Verzicht zwang. Dieser Sieg stellt somit eine bemerkenswerte Rückkehr an die Spitze dar. Neben Gremaud hatten auch zwei weitere Schweizerinnen den Final erreicht, was die starke Präsenz der Schweiz im Feld unterstrich.

Schweizerinnen und Schweizer im Wettkampf

Anouk Andraska wurde Sechste mit 156,75 Punkten, während Giulia Tanno den siebten Rang mit 154 Punkten belegte. Beide Leistungen zeigten, dass die Schweizer Truppe weiterhin konkurrenzfähig ist, auch wenn der Goldmedaillenrang für die anderen beiden nicht reichte. Im Gegensatz dazu verlief der Männerwettkampf weniger erfolgreich für die Schweizer Farben, da der Final ohne Beteiligung eines Schweizer Athleten über die Bühne ging. Die insgesamt sechs Schweizer Freeskier hatten in der Qualifikation den Sprung unter die besten 14 verpasst.

Der Finalqualifikation am nächsten kam Viktor Alexander Maksyagin, der den achten Rang belegte. Da jedoch nur die Top 7 der beiden Heats für den Final am Abend berechtigt waren, reichte es für Maksyagin und die restlichen Schweizer nicht für die Endrunde. Diese knappe Verfehlung der Qualifikationskriterien zeigt, wie hart der Wettbewerb an der Spitze ist und wie wenig Spielraum für Fehler vorhanden ist. Der Männerwettkampf wurde von einem beunruhigenden Vorfall im ersten Durchgang überschattet.

Unfall und Sieg im Männerfinale

Der US-Amerikaner Konnor Ralph stürzte bei seinem ersten Versuch heftig und musste noch auf der Landefläche medizinisch versorgt werden. Nach einer Unterbrechung von rund 15 Minuten konnte der Wettkampf jedoch weitergeführt werden, was die Professionalität des Organisationsteams unterstrich. Letztlich sicherte sich Cody Laplante mit 185 Punkten den Sieg. Für den US-Amerikaner war es der erste Podestplatz überhaupt in dieser Disziplin, was seinen Erfolg besonders macht.

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Hinter ihm klassierten sich Miro Tabanelli aus Italien mit 181,25 Punkten und Jesper Tjader aus Schweden mit 168,25 Punkten. Die Ergebnisse zeigen eine enge Konkurrenz im Feld der Männer, wobei Laplante eine klare Leistung abgab, um sich gegen die etablierten Stars durchzusetzen. Die Kombination aus dem neuen Modus, der Intensität der Finals und den individuellen Leistungsspitzen macht den Big-Air-Weltcup zu einem der spannendsten Events der Wintersportsaison.

Die Emotionen, die Gremaud nach ihrem Sieg zeigte, spiegeln den hohen psychologischen Druck wider, den Athleten bei so wenigen Sprüngen und ohne Streichresultat erleben. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Dynamik in den kommenden Weltcup-Runden entwickeln wird und ob die Schweizer Athleten in anderen Disziplinen ähnlich erfolgreich sein können wie in diesem Big-Air-Event.