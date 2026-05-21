Matchmaking in der Oper: Theater St. Gallen bringt Fremde bei Così fan tutte zusammen

Das Theater St. Gallen organisiert ungewöhnliche Blind Dates bei der Opernpremiere von Così fan tutte. Über zweihundertvierzig Menschen zwischen achtzehn und vierundachtzig Jahren meldeten sich für das Experiment an. Mit Excel-Tabellen und Fragebögen werden Sitznachbarschaften arrangiert, um echte Begegnungen zwischen Fremden zu ermöglichen. Das Format verbindet Mozarts Liebesgeschichte mit der Suche nach authentischen menschlichen Kontakten.

Für manche Besucherinnen und Besucher beginnt die Premiere von Così fan tutte am Theater St. Gallen mit einem ganz besonderen Abenteuer. Das Theater hat für mehrere Vorstellungen Blind Date s organisiert, bei denen sich fremde Menschen ohne vorherige Kenntnisse treffen und gemeinsam die Oper erleben.

Franz aus Zürich hat sich auf dieses ungewöhnliche Rendezvous eingelassen und beschreibt die Aufregung vor der Vorstellung als gross. Mit der Hoffnung, vielleicht jemanden zu treffen, den man sich schon lange gewünscht hat, begibt er sich ins Experiment. Doch auch wenn der Funke nicht übergeht, betrachtet er dies als Teil des Ganzen. Die Teilnehmenden kennen vorab nur ihre eigene Platznummer und wissen, ob ihre Verabredung links oder rechts im Saal sitzt.

Dies ist das Konzept des Matchmaking mit Mozart. Das Theater St. Gallen vermittelt für zwei ausgewählte Vorstellungen romantische Begegnungen zwischen völlig fremden Menschen. Diese treffen sich, ohne sich vorher ein Bild voneinander zu machen, lange zu schreiben oder sich digital abzulehnen. Das Rendezvous im Opernhaus verlangt nach einer Qualität, die beim Online-Dating häufig verloren geht: Verbindlichkeit und das echte Treffen von Angesicht zu Angesicht.

Die Wahl von Così fan tutte erweist sich als besonders passend für dieses Experiment. Die Oper von Wolfgang Amadeus Mozart erzählt selbst von Liebe als Experiment. In der Geschichte geraten zwei Paare durch eine Wette in emotionale Turbulenzen, es kommt zu einem Partnertausch, Gefühle geraten völlig ausser Kontrolle. Was heute fast wie ein modernes Reality-Format klingt, ist bereits im Libretto aus dem achtzehnten Jahrhundert angelegt.

Regisseurin Barbara-David Brüesch verlegt die Oper in die heutige Zeit zwischen Reihenhaussiedlungen und Smartphones. Dadurch wirkt Mozarts Liebesexperiment erstaunlich zeitgenössisch und relevant für das heutige Publikum. Mit derart grossem Interesse hatte das Theater nicht gerechnet. Statt einiger Dutzend Interessierter meldeten sich über zweihundertvierzig Personen zwischen achtzehn und vierundachtzig Jahren für die Blind Dates an.

Dies zeigt, dass die Sehnsucht nach echten, persönlichen Begegnungen sehr gross ist. Für Johannes Hunziker, der das Projekt mitgeleitet hat, erklärt sich dieser Erfolg durch die Tatsache, dass das Theater einer der wenigen Orte ist, an denen fremde Menschen gemeinsam Zeit verbringen und dieselbe kulturelle Erfahrung teilen. Das gemeinsame Erlebnis einer Opernaufführung macht ein Rendezvous in diesem Kontext so besonders und attraktiv. Hinter den Kulissen entsteht allerdings überraschend viel Koordinationsarbeit.

Das Matchmaking übernimmt Susi Reinhardt, die Leiterin von Marketing und Kommunikation. Mithilfe einer grossen Excel-Tabelle gleicht sie mögliche Sitznachbarschaften sorgfältig ab. Die Grundlage dafür ist ein Fragebogen, der sich lose an den Opernfiguren orientiert. Wer sich selbst als sensiblen Ferrando beschreibt, könnte womöglich neben einer pragmatischen Despina oder einem charmant selbstbewussten Guglielmo sitzen.

Das Puzzlespiel ist nicht einfach zu lösen. Vor allem deshalb, weil sich deutlich mehr heterosexuelle Frauen als Männer angemeldet haben. Nicht allen Interessierten kann deshalb ein passendes Match vermittelt werden, was eine grosse Herausforderung darstellt. Am ersten der beiden Dating-Abende versuchten vierundzwanzig Paare ihr Glück bei diesem ungewöhnlichen Experiment.

Während auf der Bühne Beziehungen scheitern, getauscht und neu verhandelt werden, beginnt im Publikum gerade erst das gegenseitige Kennenlernen. In der Pause ziehen sich viele der Blind-Date-Paare ins Séparée zurück, wo gelacht, diskutiert und aufmerksam zugehört wird. Die Atmosphäre ist voller Spannung und neuer Möglichkeiten. Bei Franz ist der Funke an diesem Abend nicht wirklich übergesprungen.

Enttäuscht klingt er einige Tage später am Telefon trotzdem nicht. Die Oper habe für reichlich Gesprächsstoff gesorgt, und auch wenn die romantische Verbindung ausblieb, war der Abend doch ein interessantes Erlebnis. Vielleicht liegt darin der besondere Reiz dieses Formats: Wer über Mozarts Gefühlswirren und die Turbulenzen der Opernfiguren spricht, verrät dabei oft auch etwas über sich selbst, über Treue, persönliche Erwartungen und die eigenen Vorstellungen von Liebe und Beziehungen.

Das gemeinsame Erleben und Diskutieren schafft eine Tiefe, die normales Dating oft nicht erreicht. Die nächste Vorstellung mit Blind Dates findet am zweiundzwanzigsten Mai um neunzehn Uhr dreissig statt





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