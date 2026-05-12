Massives Versagen bei Radarkontrollen im Kanton Glarus: Zahlreiche Bussen müssen überprüft werden

Aufgrund von Fehlern bei der Festlegung der Höchstgeschwindigkeit auf der Sernftalstrasse in Matt müssen Strafbefehle im Kanton Glarus revidiert werden. Dies folgt auf weitere Pannen am Kerenzerberg.

Im Kanton Glarus sorgt derzeit eine Serie von Fehlern bei Geschwindigkeitsmessungen für erhebliches Aufsehen und rechtliche Unsicherheit. Es geht dabei insbesondere um Kontrollen, die auf der Sernftalstrasse in der Nähe des Truppenparkplatzes in Matt durchgeführt wurden.

Hier kam es zu einer schwerwiegenden rechtlichen Fehlbeurteilung, die nun weitreichende Konsequenzen für die betroffenen Verkehrsteilnehmer und die zuständigen Behörden hat. Die Staats- und Jugendanwaltschaft Glarus musste in einer offiziellen Mitteilung bekannt geben, dass insgesamt siebzehn Strafbefehle an das Obergericht zur Prüfung einer möglichen Revision weitergeleitet werden müssen. Der Kern des Problems liegt in einer fundamentalen Fehlannahme über die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung an diesem spezifischen Ort.

Während an der fraglichen Stelle eigentlich eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde gilt, wurden die Messungen fälschlicherweise auf Basis eines Limits von 60 Kilometern pro Stunde ausgewertet. Dies führte dazu, dass zahlreiche Fahrer als zu schnell eingestuft wurden, obwohl sie sich innerhalb des eigentlich zulässigen Geschwindigkeitsrahmens bewegten. Die Entdeckung dieses systematischen Fehlers geschah erst, nachdem ein betroffener Autofahrer gegen seinen Strafbefehl Einspruch einlegte und den Rechtsweg beschritt.

Das Obergericht prüfte den spezifischen Fall eingehend und kam zu dem Schluss, dass die Grundlage der Messung fehlerhaft war, weshalb der ursprüngliche Strafbefehl der Staatsanwaltschaft am 9. April aufgehoben und ein neuer, korrekter Entscheid gefällt wurde. In einem bemerkenswerten Schritt der juristischen Fairness erklärte die Staatsanwaltschaft daraufhin, dass es aus Gründen des Gleichbehandlungsgedankens ihre Verantwortung sei, alle potenziell gleichgelagerten Fälle erneut prüfen zu lassen.

Dennoch gibt es eine bittere Nachricht für viele Verkehrsteilnehmer: Einfache Ordnungsbussen sind von dieser Revision komplett ausgeschlossen. Da diese Verfahren gesetzlich nicht revisionsfähig sind und die entsprechenden personenbezogenen Daten nach der Bezahlung der Busse bereits aus dem System gelöscht worden waren, ist eine nachträgliche Überprüfung oder eine Rückerstattung der Beträge in diesen Fällen technisch und rechtlich nicht möglich.

Dies führt zu einer paradoxen Situation, in der diejenigen, die ihren Strafbefehl nicht anfochten oder nur eine geringere Busse zahlten, auf ihrem finanziellen Verlust sitzen bleiben. Dieser Vorfall ist leider kein isoliertes Ereignis, sondern reiht sich in eine besorgniserregende Kette von Versäumnissen der Kantonspolizei Glarus ein. Bereits Ende März musste die Behörde massive Fehler bei Geschwindigkeitskontrollen am Kerenzerberg eingestehen, die sich zeitlich bis ins Jahr 2021 zurückerstrecken. In jenem Fall waren rund 600 Personen an drei verschiedenen Feiertagen gebüsst worden.

Die anschliessende juristische Auseinandersetzung, die durch sieben mutige Bürger initiiert wurde, führte dazu, dass das Glarner Obergericht eklatante Mängel aufdeckte. Es wurden widersprüchliche Angaben der Polizei sowie eine völlig unzureichende Dokumentation der örtlichen Verkehrssituation festgestellt. Die Polizei musste schliesslich öffentlich konstatieren, dass die polizeilichen Standards und internen Richtlinien nicht eingehalten worden waren, was die Glaubwürdigkeit der gesamten Kontrollserie massiv untergrub. Diese wiederholten Fehler werfen grundlegende Fragen über die Professionalität, die Sorgfalt und die allgemeine Qualitätskontrolle innerhalb der Glarner Verkehrsüberwachung auf.

Wenn staatliche Organe systematisch falsche Geschwindigkeitslimits anwenden oder grundlegende Dokumentationspflichten ignorieren, wird das Vertrauen der Bürger in die staatlichen Institutionen und den Rechtsstaat nachhaltig beschädigt. Die Justiz muss nun mühsam versuchen, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren, wobei die administrative Last für das Obergericht und die Staatsanwaltschaft erheblich ist. Es bleibt zu hoffen, dass die Kantonspolizei aus diesen kostspieligen und peinlichen Lehren zieht und ihre Prozesse so optimiert, dass Geschwindigkeitsmessungen in Zukunft absolut rechtssicher, transparent und präzise ablaufen.

Nur durch eine lückenlose Einhaltung von Standards kann sichergestellt werden, dass Bürger nicht zu Unrecht bestraft werden und die Integrität der Strafverfolgung gewahrt bleibt





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